‘पंतप्रधान कार्यालयावर संशयास्पद लोकांचे नियंत्रण’
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता २६ : पंतप्रधान कार्यालय संशयास्पद लोकांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने आज केंद्र सरकारवर टीका केली. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले प्रसार भारतीचे माजी अध्यक्ष नवनीत सेहगल यांची नियुक्ती पंतप्रधान कार्यालयात होणार असल्याच्या चर्चेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेसच्या माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेडा यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील नियुक्त्यांसदर्भात माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा हवाला देत सरकारवर टिकास्त्र सोडले. प्रसार भारतीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणारे नवनीत सेहगल यांच्यावर उत्तर प्रदेशातील ११२ कोटी रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाचे कथित सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. सेहगल यांनी राजीनामा देण्यामागे पंतप्रधान कार्यालयातील माध्यमांशी संपर्क करणारे आणि आरोपांमुळे वादात अडकलेले अधिकारी हिरेन जोशी यांच्याशी राहिलेले त्यांचे भूतकाळातील संबंध असल्याचा अंदाज आहे. आता समोर येणाऱ्या माहितीनुसार पंतप्रधान कार्यालयात हिरेन जोशी यांची जागा नवनीत सेहगल घेतील.
पवन खेडा यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशात अतिरिक्त सचिव राहिलेले सेहगल हे उद्योजकता विकास संस्था (आयईडी) आणि यूपी इंडस्ट्रियल कन्सल्टंट्स लिमिटेड सारख्या योजनांमधून सुमारे ११२ कोटी रुपये लाच घेणाऱ्या एका समूहाचे सर्वात मोठे लाभार्थी म्हणून ओळखले जातात. प्राप्तिकर विभागाने २०१९-२० आणि २०२१-२२ दरम्यान झालेल्या या गैरव्यवहाराची माहिती देणारा अहवाल राज्य सरकार आणि लोकायुक्तांना पाठवला होता, परंतु तो राज्याच्या लोकपालापर्यंत पोहोचला नाही. ही फाइल बुलडोझरने उधळून लावण्यात आली. आता पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्तीची शक्यता बोलली जात आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे, अशी टिपणी पवन खेडा यांनी केली. ‘‘पंतप्रधान कार्यालय संशयास्पद लोकांच्या नियंत्रणाखाली आहे. हिरेन जोशी यांच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि त्यांच्या जागी सेहगल यांची नियुक्ती होत आहे का याबद्दल मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे,’’ असे आवाहन पवन खेडा यांनी केले.
