<Br>भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन यांच्या नियुक्तासाठी हालचाली सुरु <Br>
भाजप अध्यक्षपदी नितीन नवीन
यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २७ : भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नियुक्तीची घोषणा नव्या वर्षात, २० जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्या जागी नव्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया १८ ते २० जानेवारीदरम्यान पूर्ण केली जाणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांच्या नियुक्तीची १४ डिसेंबर रोजी घोषणा करण्यात आली होती. नवीन यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत असेल. पण लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात त्यांच्या कार्यकाळात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. ४५ वर्षीय नवीन यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब झाल्यास ते भाजपचे सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. यापूर्वी २०१४ ते २०२० दरम्यान ४९ वर्षांचे असताना अमित शहा यांना सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला होता. भाजपच्या ४५ वर्षांच्या इतिहासात वयाच्या ७६ व्या वर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष होणारे लालकृष्ण अडवानी सर्वात ज्येष्ठ अध्यक्ष ठरले आहेत.
भाजपच्या ३७ पैकी २९ राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका पार पडल्या असून १५ जानेवारीनंतर सर्व भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच प्रदेशाध्यक्षांना दिल्लीत पाचारण करण्यात आले आहे. नितीन नवीन यांच्या उमेदवारीचे प्रदेशाध्यक्षांकडून तसेच भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेकडून अर्ज दाखल केले जातील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करणारे एकमेव उमेदवार असतील. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी के. लक्ष्मण यांच्याकडे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
