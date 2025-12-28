सेंगरच्या जामिनाविरोधात आज सुनावणी
सेंगरच्या जामिनाविरोधात आज सुनावणी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २८ ः उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी कुलदीप सेंगर याच्या जामिनाला विरोध करत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सेंगरचा जामीन रद्द करावा, या मागणीसाठी विविध संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह स्वत: पीडितेने आज जंतर मंतरवर आंदोलन केले. मात्र, सेंगरला पाठिंबा देत घोषणाबाजी करणाऱ्या एका महिलेमुळे वातावरण काही काळ तणावपूर्वक बनले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात सेंगर याला जामीन दिला होता. अंजली पटले आणि पूजा शिल्पीकर नावाच्या दोन महिला वकिलांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने आपली याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सेंगर याला जन्मठेपेची तर पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी त्याला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, प्रोग्रेसिव्ह विमेन्स असोसिएशनसह अन्य संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सेंगरच्या जामिनाला विरोध करत जंतर मंतरवर रविवारी आंदोलन केले. ‘उन्नाव पीडितेला न्याय द्या’, ‘कुलदीप सेंगरची तुरुंगात रवानगी करा’, अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. स्वत:सहा आपल्या मुलांच्या जीविताला धोका असल्याचे पीडितेने यावेळी सांगितले.
