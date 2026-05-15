नीट-यूजी २०२६’फेरपरीक्षा आता २१ जूनला

नीट’ची फेरपरीक्षा
आता २१ जूनला
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १५ : प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे रद्द झालेली ‘नीट-यूजी २०२६’ आता २१ जून रोजी घेतली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, पुढील वर्षापासून (२०२७ पासून), पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी ‘नीट-यूजी’ परीक्षा पेन-पेपरऐवजी संगणकावर घेतली जाईल.
‘नीट’ची परीक्षा तीन मे रोजी घेण्यात आली होती. मात्र, इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली संभाव्य प्रश्नपत्रिका आणि प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका यांमधील १२० ते १४० प्रश्नांमध्ये साधर्म्य आढळल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
फेरपरीक्षेचा तपशील
नवीन तारीख : २१ जून
प्रवेशपत्र : १४ जूनपर्यंत मिळणार
परीक्षेची वेळ : दुपारी २:०० ते ५:१५ अशी असेल
वाढीव वेळ : तांत्रिक-कागदोपत्री प्रक्रियेसाठी १५ मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ
शहर निवड : परीक्षेसाठी शहर निवडण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ
फी नाही : फेरपरीक्षेसाठी अतिरिक्त शुल्क नाही
प्रवासासाठी मदत : विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करत आहे
