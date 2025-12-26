नववर्षापासून गोपाळवाडीत दोन तास मोबाइल, टीव्ही बंद
दौंड, ता. २६ : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून गोपाळवाडी (ता. दौंड) येथे दररोज सायंकाळी दोन तास मोबाइल व टीव्ही बंद करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. आगामी चाचणी व वार्षिक परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमधील पाठांतरामध्ये खंड आणि लेखनाची गती कमी झाल्याने ग्रामसभेत हा निर्णय घेतला आहे.
येथील मंदिरात सोमवारी (ता. २२) पार पडलेल्या ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष विठ्ठल होले यांनी हा ठराव मांडला. मोबाइलच्या अतिवापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे टीव्ही आणि मोबाइलचा वापर मर्यादित करण्यावर ग्रामसभेत चर्चा झाली. दरम्यान, १ जानेवारी २०२६ पासून गावातील सर्व मोबाइल संच यांचा वापर सायंकाळी सहा ते रात्री आठ वाजेपर्यंत फक्त आवश्यक कॉल करणे किंवा स्वीकारण्यासाठी केला जाणार आहे. या कालावधीत मोबाईल व इंटरनेटचे दुष्परिणाम लक्षात घेता मोबाइलमधील इतर सुविधांचा वापर करण्याचे टाळले जाणार आहे.
ठरावास सरपंच स्वाती पवार व मुख्याध्यापक गौतम कांबळे यांनी अनुमोदन देत या निर्णयाचे स्वागत केले. यावेळी माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्या वैशाली शिंदे, ग्रामविकास अधिकारी झुंबरराळ होळकर, ग्रामपंचायत सदस्य जयसिंग दरेकर, शरद होले, सूरज भुजबळ, सीमा बोरावके, मनीषा भोसले आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांवर होणारे परिणाम
- सतत रिल्स पाहणे व मोबाइल गेम खेळल्याने मुले एकलकोंडी होत आहेत.
- अतिवापरामुळे मुलांचे डोळे कोरडे होण्याचे वाढते प्रमाण.
- विद्यार्थ्यांची एकाग्रता कमी होत आहे.
- मालिका पाहताना पात्रांविषयी अनावश्यक चिंता करण्याचे वाढते प्रकार.
- अभ्यासापेक्षा आपले स्टेट्स किती जणांनी पाहिले याची चिंता.
पालकांसाठी सूचना
- पालकांनी पाल्याकडून गृहपाठ व स्वाध्याय पूर्ण करून घ्यावा.
- पालकांसह कुटुंबातील सदस्यांनी रिल्स व स्टेट्स पाहू नये.
- अभ्यास झाल्यावर मुलांबरोबर विविध विषयांवर चर्चा करावी.
