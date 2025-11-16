फुरसुंगी नगरपरिषदेत शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल
फुरसुंगी, ता. १६ : अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर फुरसुंगी नगरपरिषदेत अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची गर्दी झाली होती. शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज भरण्यात येत असल्याने रविवार असतानादेखील अंतर्गत रस्त्यावर गर्दी दिसत होती.
सुट्टीचा दिवस असल्याने पक्षांच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज जमा करण्यात आला. यावेळी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत शक्ती प्रदर्शन करण्यात आले. आमदार चेतन तुपे यांच्या उपस्थितीत गणेश ढोरे, प्रवीण कामठे, सुहास खुटवड, संतोष सरोदे आणि इतर उमेदवारांकडून अर्ज जमा करण्यात आले.
भाजपकडून उमेदवारी अर्ज भरण्याचे नियोजन वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आले. अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने एका वेळी न येता वेगवेगळ्या वेळात अर्ज घेऊन येणे त्यांनी पसंत केले. संतोष हरपळे, संजय हरपळे, धनंजय कामठे, संदीप हरपळे आणि इतर उमेदवारांकडून अर्ज जमा करण्यात आले. वाजत-गाजत काढण्यात आलेल्या रॅलीचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत होते.
