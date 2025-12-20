फुरसुंगी-उरुळी देवाचीसाठी पहिल्यांदाच मतदान
फुरसुंगी, ता. २० : फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी शनिवारी पहिल्यांदाच मतदान प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये ३२ नगरसेवक पदासाठी १२० उमेदवार तर नगराध्यक्षपदासाठी सात उमेदवार रिंगणात होते. मतदारांचा कौल कोणाला होता? हे रविवारी मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल. तत्पूर्वी दिवसभर झालेल्या मतदानाप्रसंगी एका ठिकाणी वादाचा प्रसंग उद्भवला होता.
नगरपरिषदेसाठी पहिल्यांदा मतदान करण्यासाठी मतदारांमध्ये सकाळपासूनच उत्साह दिसून येत होता. मतदार मोठ्याप्रमाणात मतदानाला बाहेर पडलेले दिसले. मतदान केंद्रांवर गर्दी दिसत होती. यामध्ये नवमतदार, महिलांबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक होती. दुपारनंतर मतदान थंडावले होते. दुपारपर्यंत ३२ टक्के मतदानाची नोंद झाली. उरुळी देवाचीमध्ये फुरसुंगीपेक्षा मतदानाचा टक्का जास्त होता. एका मतदान केंद्रावर मतदान यंत्र तपासताना बंद पडले होते. मात्र मतदानयंत्र बदलल्याने मतदारांना मतदान करण्यात अडचण निर्माण झाली नाही. दुसऱ्या ठिकाणी मतदानयंत्रात बिघाड झाल्याचा प्रकार घडला. त्याही ठिकाणी यंत्राची दुरुस्ती केल्यानंतर पुन्हा मतदान प्रक्रिया सुरळीत झाली. फुरसुंगी येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये रविवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी शाळेच्या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
शाब्दिक चकमक...
मतदान प्रक्रियेदरम्यान न्यू इंग्लिश स्कूल मतदान केंद्रावर दोन उमेदवारांमध्ये काही कारणांवरून शाब्दिक चकमक झाल्याचा प्रकार घडला. मात्र, हा वाद जास्त चिघळला नाही. इतर उमेदवार आणि पोलिसांच्या मध्यस्थीने हा वाद मिटून वातावरण शांत करण्यात आले.
मतदानाचा पहिल्यांदा हक्क बजावता आल्याचा आनंद आहे. राजकीय पक्षांनीदेखील युवा पिढीला उमेदवारीची संधी द्यावी. अनेक उमेदवार जुनेच होते. खऱ्याअर्थाने बदल होणे गरजेचे आहे.
- वैष्णवी जाधव, नवमतदार
