रुईच्या प्रवेशद्वारापाशी कचऱ्याचा ढीग
कळस, ता. २६ : ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या रुई (ता. इंदापूर) गावाच्या मुख्य स्वागत कमानीजवळ स्थानिक ग्रामस्थ आणि व्यावसायिकांकडून कचरा टाकला जात आहे. या कचऱ्यामुळे गावाच्या सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या या प्रवेशद्वाराचे विद्रुपीकरण होत आहे. हे दृश्य अत्यंत लाजिरवाणे असल्याची भावना ग्रामस्थ आणि प्रवाशांमधून व्यक्त होत आहे.
बाबीर देवस्थानच्या माध्यमातून रुई गाव राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचले आहे. परिणामी येथे भाविक आणि पर्यटकांची कायम ये-जा असते. मात्र, गावाच्या स्वागत कमानीजवळच ग्रामस्थ आणि काही व्यावसायिकांकडून कचरा टाकला जात असल्याने बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना गावात प्रवेश करतानाच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे दर्शन होत आहे. ज्या कमानीने गावाचे स्वागत व्हायला हवे, तिथेच कचरा आढळून येत असल्याचे मत स्थानिक व्यक्त करत आहेत. या कचऱ्याच्या समस्येबाबत ग्रामपंचायतीने गांभीर्याने लक्ष देऊन, दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची कायमची व्यवस्था करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
ग्रामसेवक सोमनाथ पवार म्हणाले, ‘‘जीईएम पोर्टलच्या माध्यमातून कचरा संकलनासाठी घंटागाडी खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कचऱ्याचे संकलन करून विल्हेवाट लावण्याचे काम ग्रामपंचायतीकडून करण्यात येते.’’
