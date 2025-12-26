निमगाव केतकीमध्ये गणेश यात्रा
निमगाव केतकी, ता. २६ : निमगाव केतकी येथे तीन दिवस आयोजित केलेल्या गणेश यात्रेस गुरुवारी मिरवणुकीने प्रारंभ झाला. यात्रेचे खास आकर्षण असलेल्या कुस्ती मैदानाचे नियोजन शनिवारी (ता. २७) करण्यात आले आहे.
सुवर्णयुग गणेश मंदिर ट्रस्ट आणि सुवर्णयुगेश्वर पतसंस्थेच्यावतीने २९ व्या गणेश यात्रेचे नियोजन विविध धार्मिक, सांस्कृतिक उपक्रम करण्यात आले आहेत. गुरूवारी महाभिषेक झाल्यानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि जैन अल्पसंख्यांक विकास आर्थिक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांचा सत्कार करण्यात आला. दुपारी चार वाजता गणेश मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीमध्ये प्राथमिक शाळा निमगाव केतकी आणि केतकेश्वर विद्यालयाचे लेझीम पथक, शिरूरचे तिरंगा, झांज पथकाने आणि मोहोळच्या जय भवानी बँजो ने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
आज सकाळी त्र्ययत शतम कोटी देवता यज्ञ आणि मंदिरात गणेश याग करण्यात आला. बारा वाजता इंदापूरचे पोलिस निरीक्षक विलास नाळे, पोलिस उपनिरीक्षक जीवन मोहिते यांच्या हस्ते महामंगल आरती करण्यात आली. त्यानंतर रात्री दिवसभर भाविकांना महाप्रसाद देण्यात आला.
शनिवारी २७ डिसेंबर रोजी ऐतिहासिक चिंचेच्या आखाड्यामध्ये २०० कुस्त्यांचे नियोजन केले असून प्रथम क्रमांकाची कुस्ती कळस येथील नेचर डिलाईट डेअरीने आणि द्वितीय क्रमांकाची कुस्ती बारामती येथील चंदूकाका सराफ प्रायव्हेट लिमिटेडने पुरस्कृत केली आहे.
