निमगावात रस्त्याच्या अपूर्ण कामाने नागरिक त्रस्त
निमगाव केतकी, ता.२७ : निमगाव केतकी येथील (ता. इंदापूर) सवंदडी येथे रखडलेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाच्या खडीवरून घसरून दररोज अपघात घडत असून धुळीमुळे व्यावसायिक दोन महिन्यापासून त्रस्त आहेत.
केवळ दीडशे ते दोनशे फूट अंतरातील काम रखडलेले काम एखाद्याचा जीव गेल्यानंतर पूर्ण करणार का संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. सध्या इंदापूर- बारामती या पालखी मार्गावर प्रचंड वाहतूक वाढलेली आहे. अपूर्ण राहिलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. गोतोंडीपासून निमगाव हद्दीतील सवंदडीपर्यंत दोन्ही बाजूने पालखी मार्गाचे काम पूर्ण आहे व निमगावपासून सवंदडीच्या अलीकडे जुना डांबरीकरणाचा चांगला रस्ता आहे. मध्येच आर. के. जगताप शॉपिंग सेंटरच्या पुढे दोन्ही बाजूला दोनशे फुटापर्यंत खडीकरणाचे काम होऊन अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथे खडी उखडली असून खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे दिवसा व रात्री सतत मोटरसायकल घसरून पडत आहेत. तसेच उसाचे ट्रॅक्टर व अवजड वाहने देखील अडकत आहेत. अशी वाहने बाहेर काढण्यासाठी जेसीबी मशिनद्वारे काढावी लागत आहेत.
दोन महिन्यापासून या अर्धवट राहिलेल्या कामाचा आम्ही त्रास सहन करत आहोत. ठेकेदार पाणीसुद्धा मारत नाहीत. खडीमुळे दिवसात चार-पाच तरी मोटरसायकली घसरून पडतात.
- राजेंद्र बनकर, आशीर्वाद स्नॅक्स सेंटरचे मालक.
दोनशे फुटाचा दोन्ही बाजूला अपूर्ण ठेवलेला पॅच जीवघेणा असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी ग्रामपंचायतीकडे केल्यानंतर आम्ही प्रकल्प संचालक केशव घोडके यांना येथील काम तातडीने पूर्ण करावे असे सांगितले. मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही केलेली नाही.
- लक्ष्मीकांत जगताप, ग्रामपंचायत अधिकारी, निमगाव केतकी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.