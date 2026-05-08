खंडाळा - गडकरी साहेब - इकडे ही लक्ष द्या : तालुक्यातील प्रश्न उद्भवणारे पण ते सोडवले जात नाहीत

खंडाळ्याचे प्रश्न सुटणार कधी?
शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला नाही; रस्ते सुरक्षा वाऱ्यावर
खंडाळा, ता. ८ : खंडाळा तालुक्यातील स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या नशिबी गेल्या १५-२० वर्षांपासून केवळ आश्वासनांचा पाऊसच आला आहे. उद्या केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी शिरवळ आणि भुईंज दौऱ्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘साहेब, इकडेही लक्ष द्या,’ अशी हाक खंडाळावासीय देत आहेत.
महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी येथील २४ शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या. मात्र, आज तब्बल १७ वर्षे उलटूनही या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळालेला नाही. शेतकरी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. हीच अवस्था ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी जमिनी देणाऱ्या १४ शेतकऱ्यांची आहे. विकासाच्या नावाखाली जमिनी देऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. खंबाटकी घाटातील नवीन बोगद्याच्या कामातही प्रचंड सावळागोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. एका बाजूची वाहतूक सुरू झाली असली, तरी दुसऱ्या बोगद्याचे काम, उड्डाणपूल आणि जोडरस्ते अद्याप अपूर्ण आहेत. २०१३ मध्ये मंजूर झालेले ट्रॉमा केअर सेंटर आजही रेंगाळलेलेच आहे. घाटातील अपघातात जखमींना तातडीने उपचार मिळत नसल्याने अनेकांनी प्राण गमावले आहेत. मात्र, शासन दरबारी याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. पारगाव आणि शिरवळ येथील उड्डाणपुलांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. औद्योगिकीकरणामुळे वाढलेली कंटेनर वाहतूक आणि जुन्या भरावाच्या पुलांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी आधुनिक उड्डाणपुलांची नितांत गरज आहे. वेळे येथील अंडर बायपासचे कामही संथगतीने सुरू आहे. महामार्गावर सीसीटीव्ही, स्पीड कंट्रोल यंत्रणा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सोयींचा अभाव असल्याने हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनत आहे. मंत्री गडकरी यांनी खंडाळ्याच्या या रखडलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
खंडाळा ः उड्डाणपुलाचे सुरू असलेले काम. (अशपाक पटेल : सकाळ छायाचित्रसेवा)
