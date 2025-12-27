मलकापूर मध्ये वाहतूक जाम
मलकापूरमध्ये वाहतूक खोळंबली
मलकापूर, ता. २६ : सातारा बाजूकडे वळण घेताना खरेदी- विक्री पंपाजवळ ओव्हरलोड ट्रक महामार्गावरच बंद पडल्यामुळे दोन तास वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीमुळे सातारा- कोल्हापूर लेनसह कऱ्हाड शहरात वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. ट्रक सोडून चालक पसार झाल्यामुळे ट्रक काढताना महामार्ग देखभाल विभागासह पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, मालट्रक (एमएच २६ बीई ६७१४) हा ओव्हरलोड माल घेऊन कऱ्हाडमधून सातारा दिशेला जात होता. येथील खरेदी- विक्री पंपाजवळ सातारा दिशेला वळताना ट्रक महामार्गावरच बंद पडला. काही केल्याने तो ट्रक सुरू होत नसल्यामुळे चालक ट्रक जागेवरच सोडून पसार झाला होता. वाहतूक कोंडीचे फोन आल्यानंतर पोलिस व पोलिसांसह महामार्ग देखभाल व डी. पी. जैन कंपनीच्या कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी पोचले. त्यांनी सिंगल रस्त्यावरून वाहतूक सुरू ठेवली होती. मात्र दोन तास वाहतूक कोंडी होऊन सातारा कोल्हापूर लेनवर वारुंजी फाट्याच्या पाठीमागेपर्यंत व कऱ्हाडमध्ये सिग्नलपर्यंत वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. ट्रकचालक ट्रक जागेवरच सोडून पसार झाल्यामुळे काढण्यासाठी पोलिसासह डीपी जैनच्या कर्मचाऱ्यांनी क्रेन आणून तो ट्रक बाजूला घेण्यासाठी चांगलीच पंचायत झाली होती. अखेर दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला घेऊन महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली.
मलकापूर : सातारा- बाजूकडे वळण घेताना खरेदी- विक्री पंपाजवळ महामार्गावरच बंद पडलेला ओव्हरलोड ट्रक. (राजेंद्र ननावरे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
