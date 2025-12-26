बंगळूर, एनआयएची पाहणी
म्हैसूर स्फोट प्रकरणी ‘एनआयए’ कडून तपास
बंगळूर, ता. २६ : कर्नाटकातील म्हैसूर राजवाड्याच्या आवारात गुरुवारी झालेल्या हेलियम सिलिंडर स्फोट प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २६) शहरात दाखल होऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक पोलिसांकडून सविस्तर माहिती घेतली असून, विविध शक्यतांच्या दृष्टीने तपास सुरू केला आहे.
सामान्यतः हेलियम हा निष्क्रिय वायू असून त्याचा स्फोट होत नाही. मात्र, अंबाविलास राजवाड्यासमोर भीषण स्फोटामुळे संशय निर्माण झाला आहे. या स्फोटात फुगे विकणारा सलीम (वय ४०) याचा जागीच मृत्यू झाला. सुरुवातीला सलीम हा कोलकात्याचा असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, तपासात तो उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तो भावांसह उत्तर प्रदेशातून म्हैसूरला आला होता आणि गेल्या १५ दिवसांपासून लष्कर मोहल्ल्यातील शरीफ लॉजमध्ये वास्तव्यास होता.
संशयाचे धागेदोरे
या प्रकरणात हेलियम दुसऱ्या वायूसोबत मिसळण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सलीम सुमारे महिनाभरापूर्वी म्हैसूरला आला होता. बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला हेलियम सिलिंडर इतक्या सहजपणे कसा मिळाला, हा प्रश्न तपास यंत्रणांसमोर आहे.
अपघात की, घातपात?
हा स्फोट अपघाती होता की घातपात, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. राजवाड्यासमोर सहसा स्थानिक लोकच वस्तू विक्री करतात. मात्र, उत्तर प्रदेशातील व्यक्ती अचानक रात्री या ठिकाणी का आली, याबाबतही चौकशी सुरू आहे.
