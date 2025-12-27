बंगळूर, मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची तयारी
नेतृत्व बदलाचा विषय संपला?
सिद्धरामय्यांची मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची तयारी, हालचालींना वेग
बंगळूर, ता. २७ : कर्नाटक राज्यात नेतृत्व बदलाच्या चर्चा आता संपुष्टात आल्याचे ठामपणे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेच्या दिशेने पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय गोंधळात श्रेष्ठी थेट हस्तक्षेप करणार नाही, हे स्पष्ट होताच परिस्थिती आपल्या बाजूने असल्याचा अंदाज घेत मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेद्वारे नेतृत्व अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
नवी दिल्ली दौऱ्यावर असलेले सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी तेथे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत सहभाग घेतला. त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. या चर्चांदरम्यान कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) अध्यक्ष बदल तसेच मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्याचे समजते. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अनुपस्थितीत श्रेष्ठींची भेट घेत सिद्धरामय्या यांनी रणनीती राबवली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, तर पुढील अडीच वर्षे आपले मुख्यमंत्रिपद अबाधित राहील, असा त्यांचा राजकीय अंदाज आहे. त्यासाठी श्रेष्ठींची परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हायकमांडने सिद्धरामय्या यांच्या मागणीला मान्यता दिल्यास संक्रांतीच्या सुमारास मंत्रिमंडळ पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, ४-५ महिन्यांपूर्वीच श्रेष्ठींनी पुनर्रचनेसाठी परवानगी दिली होती, मात्र सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण होऊ द्यावीत, या कारणास्तव आपणच ती प्रक्रिया विलंबित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची शक्यता बळावली आहे. बी. नागेंद्र आणि के. एन. राजण्णा यांच्या राजीनाम्यांमुळे मंत्रिमंडळातील दोन पदे आधीच रिक्त आहेत. याशिवाय अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या दहापेक्षा अधिक मंत्र्यांना वगळून तरुण व उत्साही आमदारांना संधी देण्याचा विचार मुख्यमंत्री करत असल्याचे कळते. दिल्ली दौऱ्यापूर्वी बंगळूरमध्ये सिद्धरामय्या यांनी मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, दिनेश गुंडूराव, डॉ. एम. सी. सुधाकर आणि जमीर अहमद खान यांच्याशी चर्चा केली होती. मंत्रिमंडळातील अंतर्गत गोंधळ श्रेष्ठींच्या निदर्शनास आणण्याबाबतही विचारविनिमय झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
विरोधकांना प्रत्युत्तर देणार
शिवकुमार गटाकडून नेतृत्व बदलाची मागणी सुरू असतानाच, मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेसाठी श्रेष्ठींची मंजुरी मिळवून आपल्या राजकीय विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सिद्धरामय्या यांनी केली असल्याचे बोलले जात आहे.
