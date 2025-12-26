ग्रीन वर्ल्ड को-प्राइड पुरस्काराने शरद बँकेचा सन्मान
मंचर, ता. २६ : येथील शरद सहकारी बँकेने सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याबद्दल ‘ग्रीन वर्ल्ड व कॉसमॉस को-ऑपरेटीव्ह बँक लि.’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘ग्रीन वर्ल्ड को-प्राइड २०२५’ पुरस्कार देऊन शरद बँकेचा सन्मान करण्यात आला.
पुणे येथे राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देशमुख व भीमाशंकर सहकारी कारखान्याचे उपाध्यक्ष अॅड प्रदीप वळसे पाटील यांनी पुरस्कार स्वीकारला. राजेंद्र देशमुख म्हणाले की, ‘‘माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शरद बँकेला महाराष्ट्र कार्यक्षेत्र मिळाले आहे. बँकेच्या राज्यभरात २७ शाखा कार्यरत आहेत. ता.३१ मार्च २०२५ अखेर बँकेच्या एकूण ठेवी एक हजार ८६६ कोटी १५ लाख रुपये, कर्जवाटप एक हजार २५८ कोटी १२ लाख रुपये आहे.एकूण व्यवसाय तीन हजार १२४ कोटी २७ लाख रुपयापर्यंत आहे.. मागील वर्षाच्या तुलनेत बँकेच्या व्यवसायात १५.९० टक्के वाढ झाली आहे.उत्कृष्ट व नियोजनबद्ध कर्जवसुलीमुळे बँकेने ५२ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच निव्वळ एनपीए शून्य टक्के राखण्यात यश आले आहे. बँकेचा ‘अतिउत्कृष्ट बँक’ श्रेणीत समावेश झाला आहे. या कामाची दखल घेऊन बँकेला पुरस्कार देण्यात आला आहे.
शरद बँकेला आर्थिक वर्षात १७कोटी १८ लाख रुपये निव्वळ नफा झाला आहे. स्वनिधीत १९ कोटी ५५ लाख रुपयांची वाढ झाली असून एकूण स्वनिधी २३८ कोटी ७० लाख रुपये आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेअंतर्गत विविध उद्योगांसाठी ६६कोटी १५लाख रुपये कर्जवाटप करण्यात आले असून ४९६ व्यावसायिकांनी उद्योग उभारले आहेत.
- देवेंद्र शहा, अध्यक्ष, शरद बँक, मंचर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.