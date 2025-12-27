माणसाने मारून खाण्याऐवजी पेरून खाण्यास सुरुवात केली साहित्यिक भालेराव
मंगळवेढा : शोध शेती संस्कृतीचा या विषयावर व्याख्यान देताना साहित्यिक इंद्रजित भालेराव.
माणसाने मारुन खाण्याऐवजी पेरून खाण्यास केली सुरवात
इंद्रजित भालेराव; शोध शेती संस्कृती विषयावर व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. २७ : शेती संस्कृतीचे आधुनिक रूपच आहे. शेतीचा इतिहास दहा हजार वर्षांचा असल्याच्या नोंदी सापडल्याने माणसाने मारून खाण्याऐवजी पेरून खाण्याची सुरवात केली, असे मत साहित्यिक व्याख्याते इंद्रजित भालेराव यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे शाखेच्या वतीने मंगळवेढ्यात धनश्री बॅंकेच्या मार्केट यार्ड परिसरातील सभागृहात शोध शेती संस्कृतीचा या विषयावर व्याख्यान झाले. अध्यक्षस्थानी शोभा काळुंगे होत्या. यावेळी अभ्यासक डॉ. कृष्णा इंगोले, धनश्री परिवाराचे संस्थापक शिवाजीराव काळुंगे, डॉ. लक्ष्मण ढोबळे, डॉ. सुभाष कदम, कल्याण शिंदे, श्रीधर भोसले, मारुती वाकडे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.
साहित्यिक भालेराव म्हणाले की, शेफालिका हा महाराष्ट शासनाने काढलेला कृषी विषयक ग्रंथ आहे. कृषी बाराशर, कौटिल्यचा ग्रंथ शेण, गोमूत्र व तुपाचा लेप देवून बी पेरावे हा संदर्भ शुध्द बीज वापरण्याचा संदर्भ सांगितला.
लीळाचरित्रातील शेतीचे संदर्भ सांगताना शेतीला जास्त विद्या लागते. चक्रधरांचे व त्यांच्या शिष्यांचे नांगरटीचे उदाहरण देवून कथन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन कवी इंद्रजित घुले यांनी केले.
