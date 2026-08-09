जिल्हा बँकेत ३२ लाखांचा अपहार

मोरगाव, ता. ९ : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या काऱ्हाटी शाखेत बनावट कागदपत्रे व खोट्या सह्यांच्या आधारे खाते उघडून ३२ लाख २० हजार रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी एका दाम्पत्यावर सुपे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सतीश हरिश्चंद्र पिसाळ व आशा सतीश पिसाळ (दोघे रा. फोंडवाडा, माळवाडी, ता. बारामती) अशी आरोपींची नावे आहेत.
यासंदर्भात धनश्री जयवंत पिसाळ (वय ३२, मूळ, रा. फोंडवाडा, माळवाडी, ता. बारामती, सध्या रा. माळवाडी, हडपसर, पुणे) यांनी फिर्याद दिली होती. धनश्री २०१७ मध्ये शिक्षणासाठी अमेरिकेत असताना, त्यांनी विश्वासाने स्वतःचे आधार व पॅन कार्ड चुलत भाऊ सतीश पिसाळ यांच्याकडे दिले होते. याचा गैरफायदा घेत आरोपींनी १० नोव्हेंबर २०१७ ते २५ मार्च २०२४ या काळात धनश्री यांच्या नावाने बँकेत बनावट खाते उघडले. त्यावर स्वतःचा मोबाइल क्रमांक लिंक करून ३२ लाख २० हजार ४० रुपये ''धनश्री पेट्रोलियम''च्या खात्यात वर्ग करून अपहार केला.
फिर्यादीचे बंधू धनराज पिसाळ यांच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान हा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला. धनराज यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सतीश पिसाळ यांच्यावर आधीच गुन्हा दाखल आहे. सुपे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
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