मसूर : काले-मसूर एस.टी. गाड्यांची संख्या घटल्याने विद्यार्थी व नोकरदार वर्गाची मोठी गैरसोय
काले- मसूर मार्गावर फेऱ्या वाढवा
मानसिंगराव जगदाळे, एसटी स्टँडवर रास्ता रोकोचा इशारा
मसूर, ता. २७ : येथील काले-मसूर मार्गावरील एसटी गाड्यांची संख्या अचानक कमी करण्यात आल्याने कऱ्हाड उत्तर आणि कऱ्हाड दक्षिण भागातील प्रवाशांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे काले-मसूर मार्गावरील गाड्यांची संख्या वाढवावा. अन्यथा रास्ता रोको करण्याचा इशारा मानसिंगराव जगदाळे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
याबाबत कऱ्हाड आगार प्रमुख शर्मिष्ठा पोळ यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की काले-मसूर या मार्गावर काले येथून ७ आणि मसूर येथून ७ अशा एकूण १४ नियमित फेऱ्या चालत होत्या. या फेऱ्यांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना शिक्षण, नोकरी आणि दैनंदिन कामांसाठी कऱ्हाड शहरात जाणे सोयीचे होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून काले व मसूर येथून प्रत्येकी दोन एकूण ४ फेऱ्या सुरू ठेवण्यात आल्याने ही सेवा जवळपास कोलमडली आहे. परिणामी प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. विशेष बाब म्हणजे, मसूर येथे गाडी आल्यानंतर ती पूर्णपणे प्रवाशांनी भरून जाते. त्यानंतर शहापूर, यशवंतनगर आणि कोपर्डे या मध्यवर्ती थांब्यांवर गाडी थांबत नसल्याने या भागातील अनेक विद्यार्थी आणि नोकरदार रस्त्यावरच अडकून पडत आहेत. परिणामी ते वेळेवर शाळा, महाविद्यालय किंवा कार्यालयात पोहोचू शकत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. उंब्रज मार्गे जाणाऱ्या कऱ्हाड-चाफळ, कऱ्हाड-तारळे, कऱ्हाड-पाली आदी गाड्या अनेक वेळा रिकाम्या धावताना दिसतात. या गाड्या मसूरमार्गे वळविल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रवासी मिळतील आणि महामंडळाच्या उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
कऱ्हाड : आगारप्रमुख शर्मिष्ठा पोळ यांना निवेदन देताना विजयसिंह जगदाळे, सिकंदर शेख, जितेंद्र निकम व ग्रामस्थ. (संदीप पारवे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
