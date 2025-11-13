ऋतुराज गायकवाडच्या शतकाने लक्ष वेधले भारत अ संघाची दक्षिण आफ्रिका अ संघावर मात
राजकोट, ता. १३ : महाराष्ट्राचा अनुभवी फलंदाज ऋतुराज गायकवाडने गुरुवारी झळकावलेल्या ११७ धावांच्या खेळीने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने केलेल्या धडाकेबाज शतकी खेळीच्या जोरावर भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघावर चार विकेट राखून मात केली आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
दक्षिण आफ्रिका अ संघाकडून भारत अ संघासमोर २८६ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले होते. भारत अ संघासह अभिषेक शर्मा (३१ धावा), तिलक वर्मा (३९ धावा), इशान किशन (१७ धावा), रियान पराग (८ धावा) व नितीशकुमार रेड्डी (३७ धावा) असे स्टार खेळाडू असतानाही ऋतुराज गायकवाड याने दमदार शतक झळकावत आपला ठसा उमटवला. त्याने आपल्या खेळीमध्ये १२ चौकारांचा पाऊस पाडला.
त्याआधी दक्षिण आफ्रिका अ संघाने डियान फॉरेस्टर, डेलानो पॉटगिएटर व बोर्न फोर्चुन यांच्या अर्धशतकी खेळींच्या जोरावर २८५ धावा फटकावल्या. हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले.
संक्षिप्त धावफलक : दक्षिण आफ्रिका अ - ५० षटकांत ९ बाद २८५ धावा (डियान फॉरेस्टर ७७, डेलानो पॉटगिएटर ९०, बोर्न फॉर्चुन ५९, हर्षित राणा २/४९, अर्शदीप सिंग २/५९) पराभूत वि. भारत अ - ४९.३ षटकांत ६ बाद २९० धावा (ऋतुराज गायकवाड ११७ - १२९ चेंडू, १२ चौकार, अभिषेक शर्मा ३१, तिलक वर्मा ३९, नितीशकुमार रेड्डी ३७, निशांत सिंधू नाबाद २९, बोर्न फॉर्चुन २/५०).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.