अपघातातील जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
नसरापूर, ता.२६ : पुणे-सातारा महामार्गावर किकवी (ता. भोर) गावच्या हद्दीत सोमवारी (ता. १) दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. २४) नोंद करण्यात आली आहे.
प्रमोद नामदेव वणवे (वय ५३ रा. नवी सांगवी, पुणे, मूळगाव गंगापुरी वाई, जि. सातारा) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. मृत वणवे यांची मुलगी पायल वणवे (वय २५) यांनी याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे. दरम्यान, राजगड पोलिस ठाण्यात प्रमोद वणवे यांनी रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून वेगात दुचाकी चालवून स्वतःच्या मृत्यूस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार राहुल कोल्हे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.