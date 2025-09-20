बांगलादेशचा श्रीलंकेला धक्का
दुबई, ता. २० : सैफ हसन व तोहिद र्हिदोयच्या अर्धशतकाच्या जोरावर बांगलादेशने आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील सुपर-फोर फेरीच्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेवर चार गड्यांनी मात करून धक्का दिला. यामुळे आता श्रीलंकेचा पुढील मार्ग खडतर झाला आहे. त्यापूर्वी दासून शनाकाच्या फटकेबाजीमुळे श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना १६८ धावा केल्या. शनाका व कर्णधार चारिथ असलंकाने पाचव्या गड्यासाठी ४.३ षटकांत ५७ धावांची भागीदारी केली. एका धावेवर पहिला धक्का बसल्यानंतरही बांगलादेशने एक चेंडू शिल्लक असताना १६९ धावा केल्या व विजय संपादन केला. सैफ हसन व कर्णधार लिटन दासने दुसऱ्या गड्यासाठी ५९ तर सैफ व तोहिदने ५४ धावांची भागीदारी केली.
दुनिथ वेलालागे संघात
अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना सुरू असताना दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांचे गुरुवारी निधन झाले होते. यामुळे तो तातडीने श्रीलंकेला रवाना झाला होता. परिवाराची भेट घेतल्यानंतर तो आज सकाळी दुबईत दाखल झाला. त्यामुळे त्याला अंतिम ११ खेळाडूंत स्थान देण्यात आले. फलंदाजीत तो शून्यावर नाबाद राहिला तर गोलंदाजीत त्याला चार षटकात एकही विकेट मिळविता आली नाही.
संक्षिप्त धावफलक : श्रीलंका २० षटकांत ७ बाद १६८ (पाथूम निसांका २२, कुसल मेंडीस ३४, कुसल परेरा १६, दासून शनाका नाबाद ६४, ३७ चेंडू, ३ चौकार, ६ षटकार, चारिथ असलंका २१, मुस्तफिजूर रहमान ३-२०, महेदी हसन २-२५) बांगलादेश १९.५ षटकांत ६ बाद १६९ (सैफ हसन ६१, २ चौकार, ४ षटकार, लिटन दास २३, तोहिद र्हिदोय ५८, ४ चौकार, २ षटकार, वनिंदू हसरंगा २-२२, दुशमंता चमिरा १-३२, दासून शनाका २-२१)
