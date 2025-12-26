विदर्भात महायुती एकत्र लढणार चंद्रशेखर बावनकुळे ः दोन दिवसांत उमेदवारी जाहीर करणार
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. २६ ः अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि नागपूर या चारही महानगरपालिकांमध्ये भाजप-शिवसेना महायुतीचा एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय झाला आहे. लवकरच जागावाटप केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
भाजप-शिवसेना महायुती संदर्भात नुकतीच महत्त्वाची बैठक झालेली आहे. त्यात एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय झाला आहे. बैठकीस शिवसेनेकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत, संजय राठोड, आशिष जयस्वाल यांच्यासह अकोला, अमरावती, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील समन्वयाची जबाबदारी असलेले सर्व शिवसेना नेते उपस्थित होते. बैठकीत चारही महानगरपालिकांमध्ये महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्यावर सर्वानुमते निर्णय झाला. बावनकुळे यांनी सांगितले की, अकोल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत येण्याचे संकेत आहेत. अमरावतीत आमदार रवी राणा यांचा स्वाभिमानी पक्ष महायुतीसोबत येणार आहे. चंद्रपूरमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. नागपूरमध्ये सध्या भाजप-शिवसेना युतीचा निर्णय झाला असून राष्ट्रवादीबाबत अद्याप चर्चा झालेली नाही. मात्र चारही ठिकाणी महायुती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणूक माजी मंत्री आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. यात हंसराज अहीर यांची प्रमुख भूमिका असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
