नागठाणे क्रीडा पानासाठी
साताऱ्याच्या रणरागिणींची राज्यस्तरावर झेप
कौतुकास्पद यश; प्रांजली नलवडे, लतिका इंगळे, राणी कोरडे यांची निवड
सुनील शेडगे : सकाळ वृत्तसेवा
नागठाणे, ता. २६ : दैनंदिन अध्यापन, शालेय कामकाज, घर अन् संसार या साऱ्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळून जिल्ह्यातील तीन प्राथमिक शिक्षिकांनी आपल्यातील क्रीडा कौशल्याची चुणूक दाखविली आहे. त्यांनी धावण्याच्या स्पर्धेत राज्यस्तरावर मजल मारली आहे.
सध्या राज्यात सर्वत्र शिक्षक, कर्मचारी अन् अधिकाऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या स्पर्धा सुरू आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे यंदा प्रथमच हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यात शंभर मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रांजली नलवडे, लतिका इंगळे अन् राणी कोरडे या जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षिकांनी नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. त्यांनी कोल्हापूर येथे नुकत्याच आयोजिलेल्या क्रीडा स्पर्धेत वेगवान धाव घेत राज्यस्तरावरची पात्रता पूर्ण केली आहे.
त्यातील प्रांजली नलवडे- जगताप या कऱ्हाड तालुक्यातील डेळेवाडी येथील प्राथमिक शाळेत कार्यरत आहेत. त्या तायक्वांदोच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहेत. ॲथलेटिक्सच्या राज्यस्तरीय खेळाडू, ब्लॅक बेल्ट कराटेपटू म्हणूनही त्या प्रसिद्ध आहेत.
लतिका इंगळे या जावळी तालुक्यातील मांटी मुरा येथील दुर्गम शाळेत कार्यरत आहेत. याआधी त्यांना जिल्हास्तरीय सर्वोत्कृष्ट शिक्षक खेळाडूचा सन्मान लाभला आहे. खो-खो अन् कबड्डीतील उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्या सर्वपरिचित आहेत.
राणी कोरडे या सातारा तालुक्यातील रेणावळे येथील शाळेत कार्यरत आहेत. यापूर्वी शिक्षक व्यक्तिमत्त्व विकास स्पर्धेत त्यांनी १०० अन् २०० मीटर महिलांच्या धावण्याच्या स्पर्धेत सलग पाच वर्षे विजेतेपद पटकाविले आहे.
यशस्वी खेळाडूंचे जिल्हा परिषदेच्या सीईओ याशनी नागराजन, शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी, उपशिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, डाएटचे प्राचार्य डॉ. जितेंद्र साळुंखे, डॉ. अमोल डोंबाळे आदींनी अभिनंदन केले.
चौकट
------
‘सकाळ’ उपक्रमशील शिक्षक समूहाच्या सदस्य
------------
प्रांजली नलवडे- जगताप, राणी कोरडे या दै. ‘सकाळ’च्या उपक्रमशील शिक्षक समूहाच्या सदस्य आहेत. याच समूहाच्या सविता बारंगळे (धनवडेवाडी- दरे बुद्रुक) यांची ॲनिमेशन सादरीकरणात अन् संध्या घोरपडे (जकातवाडी) यांची हॅकेथॉन सादरीकरणात राज्यस्तरावर निवड झाली आहे.
छायाचित्र ओळी
NGT25B07993
प्रांजली जगताप, राणी कोरडे, लतिका इंगळे
