बाबाराजे देशमुख व इतरांचा भाजप प्रवेश
NPT25B08622
नातेपुते ः बाबाराजे देशमुख यांनी सहकाऱ्यांसमवेत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार, राम सातपुते, रणजितसिंह निंबाळकर, प्रकाश पाटील व अन्य.
घराणेशाही मावळायला लागलीय ः गिरीश महाजन
माजी जि.प. उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख, फत्तेसिंह माने-पाटील यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. २७ ः बाबाराजे देशमुख यांना सहकाराचा मोठा अनुभव आहे. मोहिते-पाटलांना सोडून येथे बदल होऊ शकतो यावर आमचा पूर्वी विश्वास नव्हता, पण आता भाजपचे काम येथे मोठ्या प्रमाणात उभा राहत आहे. अकलूजची घराणेशाही आता मावळायला लागली आहे. बाबाराजे देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळे भाजपला फायदा होणार असल्याचे प्रतिपादन जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
नातेपुते येथे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख परिवार, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष फत्तेसिंह माने-पाटील, हिंदुराव माने-पाटील, सुजय माने-पाटील, पांडुरंग देशमुख, धनंजय देशमुख यांच्यासह माळशिरस तालुक्यातील पश्चिम भागातील शेकडो कार्यकर्ते व वेळापूर, अकलूज परिसरातील माने-पाटील, देशमुख कुटुंबीयांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार राम सातपुते, राजन पाटील, प्रकाश पाटील, हनुमंतराव सूळ, जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार, राजकुमार पाटील, अप्पासाहेब देशमुख, जामनेरचे संजय गरुड, चाळीसगावचे बाळासाहेब सूर्यवंशी-पाटील उपस्थित होते. प्रास्ताविक व स्वागत धैर्यशील देशमुख यांनी केले.
यावेळी बाबाराजे देशमुख म्हणाले, १९८० पासून मोहिते-पाटलांचे निष्ठेने काम केले. यापुढे भाजपचे काम निष्ठेने करणार आहे. भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांनी माझे स्वागत केले आहे. या सर्वांसोबत राहून भाजपचे काम करणार आहे.
गिरीश महाजन म्हणाले, काँग्रेस, उबाठा व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (शप) फक्त घराणेशाही आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाची चौफेर प्रगती सुरू आहे. नीरा देवधरचे उर्वरित काम लवकरच सुरू होईल ती जबाबदारी आमची आहे. रेल्वेचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागेल. पक्ष आपल्या सोबत आहे. यावेळी अकलूजच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार पूजा कोतमिरे, जामनेरचे संजय गरुड व बाळासाहेब सूर्यवंशी-पाटील यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, हनुमंतराव सूळ, भानुदास राऊत यांनी मनोगत व्यक्त केले.
चौकट
तालुक्यातील समीकरणे बदलणार
देशमुख परिवारातील धनाजी, मालोजीराजे, अभयसिंह, रत्नसिंह, रणवीर, विश्वजीत, कीर्तीबाबा, मानसिंग या चौथ्या पिढीतील युवकांनी या सोहळ्याचे उत्कृष्ट नियोजन केले. आजच्या पक्षांतरामुळे भावी काळात तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.
चौकट
बाबाराजे देशमुख यांच्यामुळे ताकद मिळेल
माजी आमदार राम सातपुते म्हणाले, अकलूजला पूर्वी विरोधी पक्षाला बूथवर एजंट मिळत नसे. आज दहा हजार मते मिळवली आहेत. चार नगरसेवक विजयी व ७
नगरसेवक अल्पमताने पराभूत झाले आहेत. ४१ टक्के मते मिळवली आहेत. बाबाराजे देशमुख यांच्या पक्षप्रवेशामुळे भाजपला ताकद मिळणार आहे.
