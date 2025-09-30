आंदेकर टोळीच्या मारेकऱ्यांची धुळे कारागृहामध्ये रवानगी
पुणे, ता. ३० ः पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणी आंदेकर टोळीतील अटकेत असलेले पाच मारेकरी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव येरवडा कारागृहातून मंगळवारी (ता. ३०) रात्री धुळे कारागृहात दाखल झाले आहेत. त्यांना न्यायालयीन कामकाजावेळी निर्देशानुसार वेळोवेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित ठेवले जावे, असे पत्रही येरवडा कारागृहाचे अतिरिक्त अधीक्षक पी. पी. कदम यांनी धुळे कारागृह अधीक्षकांना दिले आहे. यास येथील जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दुजोरा दिला आहे.
आयुष कोमकर या संवेदनशील खूनप्रकरणी पुण्यातील समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. यात आंदेकर टोळीचा प्रमुख सूर्यकांत ऊर्फ बंडूअण्णा आंदेकर (वय ७०), स्वराज नीलंजय वाडेकर (वय २३), अमन युसूफ पठाण (वय २५), शिवम ऊर्फ शुभम उदयकांत आंदेकर (वय ३१), मुनाफ रिजाय पठाण (वय २८, सर्व रा. नाना पेठ) या पाच न्यायालयीन बंदींची येरवडा कारागृहातून धुळे कारागृहात रवानगी झाली आहे.
आंदेकर टोळीशी संबंधित बंदी येरवडा कारागृहात आहेत. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव संशयित पाच बंदिवान या कारागृहात ठेवणे सयुक्तिक नाही. बंद्यांमध्ये पूर्ववैमनस्य व वर्चस्ववादातून वाद होऊन कारागृह सुरक्षेसह कायदा व सुव्यस्थेस बाधा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला.
टोळी युद्धातून वनराज आंदेकर याचा गेल्या वर्षी गोळ्या झाडून व कोयत्याने वार करून खून झाला होता. या खूनाचा बदला म्हणून गणेश कोमकरचा मुलगा आयुषचा गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी पंधरा संशयितांना अटक झालेली असून, त्यांची सोमवारी (ता. २९) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली आहे.
