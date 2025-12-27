बिल्डरधर्म जोपासू नका आदित्य ठाकरेंचा सरकारला टोला
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २७ : तपोवनात प्रस्तावित माईस सेंटरसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज ठाम भूमिका मांडली. ‘माईस सेंटर उभारायचेच असेल तर नाशिकमध्ये इतर जागा आहेत; तपोवनातच त्याचा आग्रह कशासाठी?’ असा सवाल करत त्यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता सरकारला ‘बिल्डरधर्म जोपासू नका’ असा टोला लगावला.
तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणप्रेमींशी संवाद साधला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘उद्धव ठाकरे, मी, माझा पक्ष आणि आमची संपूर्ण ताकद पर्यावरणप्रेमींच्या पाठीशी आहे. अजिबात काळजी करू नका. येथे एका झाडालाही हात लागू देणार नाही.’’
तपोवनात सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी उभारलेल्या पर्णकुटीला आदित्य ठाकरे यांनी भेट देऊन पर्यावरणप्रेमींशी संवाद साधला. त्यानंतर तपोवनाच्या मध्यभागी वडाच्या रोपाचे वृक्षारोपण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कुंभमेळ्याला नाही, झाडतोडीला विरोध
आमचा कुंभमेळ्याला किंवा साधूसंतांना कोणताही विरोध नाही; मात्र झाडे तोडण्याला ठाम विरोध आहे, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी तपोवनाला राखीव वनाचा दर्जा देण्यासाठी सर्वांनी एकजूट होण्याचे आवाहन केले. ‘ही केवळ वृक्षतोडीची लढाई नाही; ही निसर्ग व भविष्यासाठीची मोठी लढाई आहे,’ असे ते म्हणाले. ‘आपल्याला श्वास देणाऱ्या झाडांना असे तोडू नका,’ असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले.
नगरसेवक उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र घ्या
नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी नागरिकांना थेट राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा सल्ला दिला. ‘नगरसेवक पदासाठी उभ्या असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराकडून तपोवन वाचवण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्या. ‘वृक्षतोड होऊ देणार नाही’ असा शब्द घेऊनच मतदान करा,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत उमेदवारांना बांधील केले जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्या मागे उभे राहू नका, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.