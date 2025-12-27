नाशिकमध्ये जागा वाटपावरून मविआचे बिनसले
नाशिक, ता. २७ ः भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांनी मोट बांधण्याच्या संकल्पनेला जागा वाटपावरून खीळ बसली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला प्रत्येकी सातपेक्षा अधिक जागा देण्यास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेने स्पष्ट नकार दिल्याने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला आहे. माकप, वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन नवी विकास आघाडी तयार करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठक घेण्यात आली.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस जवळ येत असताना शहरात महायुती व महाविकास आघाडीत मात्र जागांचा ताळमेळ अद्यापही बसताना दिसतं नाही. महायुतीमध्ये भाजप व शिवसेनेच्या युतीचा निर्णय झाला असला तरी शिवसेनेला ४५ जागा देण्यास भाजप तयार नाही त्यामुळे शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत युतीची तयारी केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये देखील जागांवरून वाद निर्माण झाले आहेत. बैठकीत प्रभाग निहाय जागांवर चर्चा करण्यात आली.
सात जागांचा प्रस्ताव अमान्य
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व मनसे कडून दोन्ही काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला प्रत्येकी सात जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला. प्रत्येक जागेवर नन्नाचा पाढा वाचला गेल्याने संतप्त झालेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जागा वाटपाची चर्चा अर्धवट सोडून बैठकीतून निघून गेले.
