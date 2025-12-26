कोयत्याचा धाक दाखवून चिंचोलीतील कुटुंबास लुटले
कवठे येमाई, ता. २६ : चिंचोली मोराची (ता. शिरूर) येथे मंगळवारी (ता.२३) मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास चार चोरट्यांनी कोयत्याचा धाक दाखवत रवी रॉय यांच्या कुटुंबाला लुटले. घराचा दरवाजा दगडाने तोडून चौघांनी दागिने, रोख रक्कम व साहित्य लुटून पोबारा केला. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात चार अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चिंचोली मोराची येथील रॉय यांचे कुटुंब रात्री जेवण करून झोपले होते. मध्यरात्री चोरट्यांनी दरवाज्यावर तोडला व हातात कोयते व काठ्या घेऊन घरात शिरले. चोरट्यांनी रवी रॉय, त्यांची आई फुलमती, वडील चंदेश्वर व भाऊ रोहन यांना एका ठिकाणी बसवत कोयत्याचा धाक दाखवला व ‘आवाज केला तर जीव घेऊ’ अशी धमकी दिली. चोरट्यांनी रवी रॉय यांच्या कुटुंबीयांकडील मोबाईल, त्यांची आई फुलमती यांच्या गळ्यातील दागिने, वडिलांच्या खिशातील रोख रक्कम तसेच कपाटातील सोन्याचे दागिने व नवीन साड्या असा मुद्देमाल लुटून नेला. घटनेनंतर काही वेळाने रवी रॉय यांनी शेजाऱ्यांकडे धाव घेत संपूर्ण प्रकार सांगितला. घटनेची माहिती मिळताच शिरूर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली; मात्र, तोपर्यंत चोरटे पसार झाले होते. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याबाबत रवी रॉय (वय २५, रा. मोराची चिंचोली, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार करीत आहेत.
