मुदतबाह्य औषधे देणाऱ्यावर कारवाई
कोथरूड, ता. २८ ः जय भवानीनगर येथील महापालिकेच्या दवाखान्यात मुदतबाह्य औषधे देण्यात येत होती. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये रविवारी बातमी प्रसिद्ध झाली होती. महापालिकेने या प्रकरणाची दखल घेत औषध निर्माण अधिकारी देवधर वळवी यांच्यावर कारवाई केली आहे.
मुदतबाह्य औषध मिळालेले प्रकाश शेलार म्हणाले, ‘‘सरकारी योजना या गरीब व गरजूंसाठी असतात. सर्वांना वेळेवर व डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचनेनुसार औषधे मिळायला पाहिजेत. गरीब आहेत म्हणून वाईट वागणूक मिळू नये व कोणावरही अन्याय होऊ नये, एवढीच माझी अपेक्षा आहे. ‘सकाळ’ने आमच्या प्रश्नाला वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठिंबा दिला.’’
एनबलर चॅरिटेबल ट्रस्टचे अमोल शिनगारे म्हणाले की, औषध साठ्याची तपासणी व व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी राहिलेल्या आहेत. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, सार्वजनिक आरोग्याशी केलेला खेळ आहे. या प्रकरणाची सखोल व तातडीने चौकशी करण्यात यावी आणि भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडणार नाही यासाठी औषध साठवणूक आणि वितरणाच्या प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल त्वरित लागू करावेत.
मुदतबाह्य औषध दिल्याप्रकरणी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. त्यामध्ये औषध निर्माण अधिकारी देवधर वळवी याने चूक कबूल केली आहे. वळवी यांची जय भवानीनगर येथील दवाखान्यातून बदली करण्यात आली असून, एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.
- डॉ. संजीव वावरे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महापालिका
