शि. द. फडणीस यांच्या नावाने पुणे विद्यापीठात अध्यासन
पुणे, ता. २८ : ज्येष्ठ व्यंग्यचित्रकार शि. द. फडणीस यांच्या योगदानाचा गौरव म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये त्यांच्या नावाने व्यंग्यचित्र अध्यासन सुरू करण्यात येणार आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी रविवारी पुण्यात ही घोषणा केली.
पुणे दौऱ्यावर आलेल्या शेलार यांनी वयाची शंभरी पूर्ण केलेल्या फडणीस यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी त्यांनी फडणीस यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दुर्मीळ पत्रांचे पुस्तक सरकारकडून भेट दिले, तसेच त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रदीर्घ अनुभव आणि व्यंग्यचित्रशैलीवरही शेलार यांनी चर्चा केली.
दरम्यान, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात व्यंग्यचित्रकलेसाठी स्वतंत्र अध्यासन सुरू करून त्याला शि. द. फडणीस यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी केली. त्यावर शेलार यांनी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. पाटील यांनी या मागणीस मान्यता देत फडणीस यांच्या घरी ही घोषणा करण्याचे सुचवले. त्यानुसार शेलार यांनी अधिकृत घोषणा केली.
ज्येष्ठ व्यंग्यचित्रकार शि. द. फडणीस यांच्या नावाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अध्यासन सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण घोषणेचे स्वागत करण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतलेला हा निर्णय खऱ्या अर्थाने गौरवास्पद आहे. शि. द. फडणीस यांनी १०० वर्षांच्या प्रदीर्घ अनुभवातून आपली कला विनोदबुद्धी आणि सामाजिक जाणिवेचे संस्कार देत अनेक पिढ्यांसाठी समृद्ध केली. त्यांच्यासारख्या महान कलाकाराच्या नावाने अध्यासन सुरू झाल्याने, व्यंग्यचित्रकला आणि ग्राफिक्स यांसारख्या कलांना शैक्षणिक व्यासपीठ मिळेल आणि नव्या पिढीला प्रेरणा व संशोधनाची दिशा मिळेल.
- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
