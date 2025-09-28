समर्थ उत्तरे देणाऱ्यांना दुर्लक्षित करण्याचे काम
पुणे, ता. २८ : ‘जाणीवपूर्वक विकृतीकरण करणाऱ्यांना भारत, भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रविचार मनात ठेवून ज्यांनी समर्थ उत्तरे दिली त्यांना दुर्लक्षित करण्याचे काम गेली अनेक वर्षे पद्धतशीरपणे सुरू आहे,’ असे मत ज्येष्ठ विचारवंत व माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी रविवारी (ता. २८) व्यक्त केले.
सरदार गंगाधर नारायण ऊर्फ आबासाहेब मुजुमदार स्मृती पुरस्कार फारसी भाषा व साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र जोशी यांना धर्माधिकारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. भारत इतिहास संशोधक मंडळात आयोजित या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुजुमदार कुटुंबाच्या प्रतिनिधी अनुपमा मुजुमदार, मंडळाचे सचिव व ज्येष्ठ इतिहास तज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे आणि कोषाध्यक्ष नंदकुमार निकम उपस्थित होते. याप्रसंगी आबासाहेब मुजुमदार यांच्या अर्ध पुतळ्याचे अनावरण झाले.
धर्माधिकारी म्हणाले, ‘जाणीवपूर्वक विकृतीकरण करण्याच्या प्रवृत्तीचे मुख्य गुन्हेगार हे मार्क्सवादी इतिहासकार आहेत. त्यांनी पद्धतशीरपणे मध्ययुगात मराठे हे लुटारू आहेत आणि मुघलांनी देशावर उपकार केले, असे मांडले. मात्र सत्य या उलट आहे. आपल्याकडे मुघलांवरच मोठ्या प्रमाणात लिखाण झाले. ज्यांना विस्तारित इतिहास मांडायचा आहे त्यांना फारसी दस्तऐवजांचा संदर्भ घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे फारसीचा अभ्यास आवश्यक आहे.’
जोशी म्हणाले, ‘इतिहास संशोधक मंडळाने अनेक उपक्रमांसाठी एक व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्याचा अनेकांना फायदा होत आहे. एक शिक्षक म्हणून मला हा पुरस्कार मिळाला आहे. अभ्यास करण्याची अनेकांची तहान आहे. त्यांच्याशिवाय माझे काम शक्य नाही. त्यांच्याकडूनच मला शिकण्यासाठी ऊर्जा मिळत आहे.
मुजुमदार म्हणाल्या, ‘इतिहास संशोधक मंडळासारख्या संस्था सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांची परिस्थिती फारशी बरी नव्हती. मात्र त्यावेळी अशा संस्थांत जे-जे कोणी कार्यरत होते त्यांनी आहे त्या परिस्थितीत संस्था चालवत त्या नावारूपाला आणल्या.’ सूत्रसंचालन गुरुप्रसाद कानिटकर यांनी केले.
