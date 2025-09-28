मंगेशकर कुटुंबीय देशाचे सांस्कृतिक दूत लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळ्यात आशिष शेलार यांचे गौरवोद्गार
पुणे, ता. २८ : ‘‘मंगेशकर कुटुंबीयांनी या महाराष्ट्राला, देशाला, जगाला खूप काही दिले आहे. यावर कधीतरी एखाद्या विद्यापीठात शोधप्रबंध सादर करावाच लागेल. खऱ्या अर्थाने लता मंगेशकर आणि मंगेशकर कुटुंबीय हे भारताचे सांस्कृतिक दूत आहेत,’’ असे गौरवोद्गार सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी (ता.२८) काढले.
ज्येष्ठ संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्यावतीने देण्यात येणारा लता मंगेशकर पुरस्कार गायिका मधुरा दातार यांना आशिष शेलार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. कोथरूडच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ गायिका उषा मंगेशकर, ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, पत्रकार सुशील कुलकर्णी आणि शिरीष रायरीकर उपस्थित होते.
शेलार म्हणाले, ‘‘ज्यांनी भारताचे सांस्कृतिक क्षेत्र समृद्ध केले, अशा दिग्गज कलाकारांची भारतात मोठी यादी आहे. लता दीदी यांच्या नावातच ताल आहे. त्यामुळे सुरवातीपासून ईश्वरी प्रेरणा आणि आई-वडिलांचा आशीर्वाद यातून लता दीदींनी गायन क्षेत्रात मोठे स्थान निर्माण केले. त्यांचे योगदान विसरता येणार नाही.’’
मधुरा दातार म्हणाल्या, ‘‘मी महाविद्यालयात असताना मला पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या कार्यक्रमात गायनाची संधी मिळाली, तो माझ्यासाठी सोन्याचा दिवस होता. पंडितजींच्या भावसरगम या कार्यक्रमांमध्ये मला त्यांनी सातत्याने गायची संधी दिली. त्यांच्याकडून खूप काही शिकता आले. लतादीदींच्या नावाने पुरस्कार मिळाल्याचा आभाळाएवढा आनंद आहे.’’
पुरस्कार देण्यामागची प्रेरणा व्यक्त करताना पं. हृदयनाथ मंगेशकर म्हणाले, ‘‘लतादीदींच्या जन्मदिनी मी पुरस्कार देण्याचे ठरवले. हा पुरस्कार कुठल्याही संस्थेकडून किंवा ट्रस्टकडून दिला जात नाही. तर हा पुरस्कार माझ्या वतीने एका उत्कृष्ट गायक-गायिकेला देण्यात येतो. लतादीदींचे माझ्यावर अनेक ऋण आहेत. ते फेडण्याचा प्रयत्न मी या माध्यमातून करत आहे.’’ मोहन जोशी, प्राजक्ता माळी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी ‘मी लता दीनानाथ...’ हा हिंदी-मराठी गाण्यांचा कार्यक्रम सादर झाला.
आगामी पुरस्कारांची घोषणा
यावेळी पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणा केली. ज्येष्ठ लेखक अच्युत गोडबोले, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर, पत्रकार सुशील कुलकर्णी यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
गर्भवती मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणानंतर रुग्णालयावर आणि मंगेशकर कुटुंबीयांवर टीका झाली होती. यावेळी मेधाताईंनी आमची चांगल्या पद्धतीने बाजू मांडली. मी त्यांचे आभार मानतो, असे पं. हृदयनाथ मंगेशकर म्हणाले. त्यावर डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘जे एका सचोटीने वागणाऱ्या व्यक्तीने करणे गरजेचे होते, तेच मी केले. अनेक वर्षे या परिसरातील मी लोकप्रतिनिधी असून, याबाबत मी ठाम भूमिका घेतली.’’
‘तुमची चाल वेगळी,
आमच्या चाली वेगळ्या’
भाषणाला सुरवात करताना शेलार यांनी शाब्दिक कोट्या केल्या. ते म्हणाले, ‘‘हृदयनाथजी तुमचे आवाज वेगळे आमचे राजकारणातील आवाज वेगळे, तुमचे सूर वेगळे आमचे सूर वेगळे, तुमची चाल वेगळी, आमच्या चाली वेगळ्या.’’ त्यानंतर सभागृहात जोरदार हशा पिकला.
