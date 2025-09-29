पुण्यात शनिवारपासून ‘गुरुस्मरणम’
पुणे, ता. २९ : अभिजात भारतीय संगीतातील दिग्गज कलाकारांच्या स्मरण करण्याच्या हेतूने आयोजित ‘गुरुस्मरणम’ या विशेष कार्यक्रम मालिकेचा आरंभ शनिवारपासून (ता. ४) होत आहे. या मालिकेतील पहिल्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांच्या नजाकतपूर्ण सतारवादनाची पर्वणी पुणेकरांना मिळणार आहे.
सकाळ माध्यम समूह आणि स्वरझंकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हा कार्यक्रम शनिवारी सायंकाळी ६.३० वाजता बाणेरमधील बंटारा भवनमध्ये होणार आहे. लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि. आणि ‘पु. ना. गाडगीळ आणि सन्स’ हे या कार्यक्रमाचे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
अभिजात भारतीय संगीताच्या स्वरक्षितीजावर अनेक कलाकारांनी आपल्या अपूर्व योगदानाने अढळस्थान निर्माण केले आहे. कठोर साधनेतून मिळवलेल्या सिद्धीचा अनुभव त्यांनी मागे ठेवलेल्या त्यांच्या ध्वनिमुद्रित स्वरशिल्पातून अनुभवास मिळतो. अशा थोर कलाकारांचे कार्य पुढील पिढीस निश्चितच प्रेरणादायी व मार्गदर्शक ठरत असते, हे लक्षात घेऊन दिग्गजांनी केलेल्या साधनेचा, त्यांच्या सांगीतिक वाटचालीचा, त्यांच्या सांगीतिक विचारांचा व कार्याचा अभ्यासपूर्ण मागोवा घेणे आणि त्यांच्या अनुयायांकडून त्यांची महती जाणून घेणे, हा ‘गुरुस्मरणम’ या विशेष कार्यक्रम मालिकेचा उद्देश आहे.
या मालिकेतील पहिल्या कार्यक्रमाचा प्रारंभ उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांच्या सादरीकरणाने होणार आहे. मुकेश जाधव आणि सपन अंजारिया हे त्यांना तबल्यावर साथसंगत करणार आहेत. ज्येष्ठ तबलावादक पं. विजय घाटे हे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमाची तिकिटे bookmyshow.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
हे लक्षात ठेवा
कधी : ४ ऑक्टोबर
केव्हा : सायंकाळी ६.३० वाजता
कुठे : बंटारा भवन, बाणेर
तिकिटे : ‘बुक माय शो’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध
‘लोकमान्य’च्या सभासदांसाठी सवलतीत प्रवेशिका
या कार्यक्रमाच्या सशुल्क प्रवेशिका लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.च्या सभासदांसाठी सवलतीत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सशुल्क प्रवेशिका घेण्यासाठी ९०२२१७३५९७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
