नीलेश घायवळ स्विर्झलंडमध्ये फरार
पुणे, ता. २९ : किरकोळ वादातून एका तरुणावर गोळीबार केल्याच्या प्रकरणात फरार झालेला गुंड नीलेश घायवळ हा स्विर्झलंडला पळून गेला आहे. त्याने ९० दिवसांचा व्हिसा मिळविल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. बनावट कागपत्रांद्वारे पारपत्र प्रकरणात पुणे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान घायवळने अहिल्यानगर पोलिसांकडून तत्काळ पारपत्र मिळवले आहे.
कोथरूडमध्ये १७ सप्टेंबरला रात्री साडेअकराच्या सुमारास मित्राबरोबर गप्पा मारत थांबलेल्या तरुणावर घायवळ टोळीतील सराईत गुन्हेगारांनी गोळीबार केला होता. या गुन्ह्यात कोथरूड पोलिसांनी मयूर कुंबरे, रोहित आखाडे, गणेश राऊत, मयंक ऊर्फ मॉन्टी व्यास, आनंद चांदलेकर ऊर्फ अंड्या, दिनेश फाटक यांना अटक केली तर घायवळवर गुन्हा दाखल केला होता. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
लुक आउट नोटीस बजावली
घायवळला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी लुक आउट नोटीस बजाविली आहे. घायवळ मूळचा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेडचा रहिवासी आहे. त्याच्याविरुद्ध पुणे शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी तो परदेशात फरार झाल्याची माहिती गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.
नीलेश घायवळने फरार होण्यासाठी अहिल्यानगरमधून पारपत्र मिळविले आहे. तो स्विर्झलंडमध्ये गेला आहे. त्याने पारपत्र कसे मिळवले, याबाबत तपास करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील दोषींवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. घायवळचा शोध घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी लुक आउट नोटीसही बजाविली आहे.
- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त
घायवळवर आणखी एक गुन्हा
दुचाकीची बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी वापरल्याप्रकरणी घायवळविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात सोमवारी आणखी एक गुन्हा दाखल केल्याची माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. याबाबत एका तरुणाने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. संबंधित तरुणाच्या मोटारीच्या क्रमांकाचा वापर कोथरूडमधील एका दुचाकीस्वाराने केला होता. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्या वाहनाची चौकशी केली. तेव्हा त्या दुचाकीचा मालक नीलेश घायवळ असल्याचे समोर आले.
लुक आउट नोटीस म्हणजे काय?
लुक आउट नोटीस ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. गुन्हेगार, आरोपी किंवा संशयित व्यक्ती देशाबाहेर पळून जाऊ नये, यासाठी ती काढली जाते. या नोटिसीद्वारे देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आणि बंदरांवरील इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्तीच्या अटकेविषयी सूचित केले जाते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.