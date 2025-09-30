अनधिकृत बांधकामावर पुन्हा एकदा कारवाई
अनधिकृत बांधकामावर
पुन्हा एकदा कारवाई
पुणे ः गुंड बंडू आंदेकर व त्याच्या कुटुंबीयांनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेने मंगळवारी पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारला. मागील आठवड्यातही महापालिकेने आंदेकरच्या अनधिकृत मालमत्तांवर कारवाई केली होती.
आंदेकर व त्याच्या कुटुंबीयांनी घरासमोर व आसपास उभारलेली अनधिकृत घरे, पत्रा शेड, शौचालय कडक पोलिस बंदोबस्तात काढून टाकले.
