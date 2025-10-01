एम. बी. अष्टेकर ज्वेलर्सच्या चौथ्या शो-रूमचे धायरीत उद्घाटन
पुणे, ता. १ : पुण्यातील दागिन्यांच्या विश्वात विश्वसनीय नाव असलेल्या एम. बी. अष्टेकर ज्वेलर्सच्या चौथ्या नवीन शो-रूमचा धायरीत भव्य उद्घाटन सोहळा बुधवारी पार पडला. विश्वास, उत्कृष्ट कारागिरी आणि सेवाभावाची परंपरा पुढे नेत, या ब्रँडच्या प्रवासात हा आणखी एक मैलाचा दगड ठरला आहे.
या उद्घाटन सोहळ्यास प्रमिला अष्टेकर, शर्मिला चोरडिया, अभिनेत्री मीरा सारंग, राधा सागर तसेच तुषार अष्टेकर, दिनकर अष्टेकर आणि आकांक्षा अष्टेकर आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी अष्टेकर कुटुंबीयांनी ग्राहक व समाजाचा अनेक दशकांपासून मिळत आलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.
धायरीतील या नव्या शो-रूमद्वारे एम. बी. अष्टेकर ज्वेलर्सने अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहचण्याचा आणि पारंपरिक गुणवत्तेची व विश्वासाची परंपरा कायम ठेवत नवनवीन दागिने उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प व्यक्त केला. या नव्या शो-रूममध्ये सोने, हिरे आणि चांदीच्या दागिन्यांचा उच्च दर्जाचा आणि आकर्षक संग्रह उपलब्ध असून, पारंपरिक कारागिरी व आधुनिकतेचा सुंदर संगम प्रत्येक पिढीच्या दागिन्यांच्या आवडीस पूरक ठरणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त महिलांसाठी खास ‘होम मिनिस्टर’ आणि ‘खेळ पैठणी’चा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या वेळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर यांची उपस्थिती होती. सहभागी महिलांना पैठणी साड्या आणि सोन्याचे दागिने अशी आकर्षक पारितोषिके ठेवण्यात आली होती.
