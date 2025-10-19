‘सकाळ’ची दिवाळी पहाट उद्या रंगणार
पुणे, ता. १९ : लक्ष्मीपूजनाच्या मंगल मुहूर्तावर लखलखत्या स्वरांचा दीपोत्सव अनुभवण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘दिवाळी पहाट’ मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत ‘नक्षत्रांचे देणे- तेजोत्सव’ हा कार्यक्रम सादर होणार आहे.
कर्वेनगरच्या डीपी रस्त्यावरील पंडित फार्म येथे हा कार्यक्रम मंगळवारी (ता. २१) पहाटे ५.३० वाजता सादर होणार आहे. हा कार्यक्रम ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे प्रस्तुत करण्यात येत असून, याची संकल्पना आणि सादरीकरण ‘इंडियन मॅजिक आय’ यांचे आहे. पीएनजी ज्वेलर्स हे कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक असून, रावेतकर ग्रुप हे सहप्रायोजक आहेत. लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि., इम्पेरिअल लँडमार्क्स- साची माय होम डेव्हलपर्स आणि चितळे डेअरी हे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
या दिवाळीनिमित्त सुरेल गाण्यांची मैफील सजणार आहे. प्रसिद्ध गायक ऋषिकेश रानडे, मंगेश बोरगावकर, गायिका अंजली मराठे, आनंदी जोशी हे कलाकार विविध गाणी सादर करणार आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते पुष्कर श्रोत्री आणि अभिनेत्री गिरिजा ओक- गोडबोले हेदेखील कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे संगीत संयोजन सचिन इंगळे यांचे आहे.
दिवाळीचा उत्सव म्हणजे सौंदर्य, परंपरा आणि उजळणाऱ्या भावनांचा संगम. ‘नक्षत्रांचे देणे’ या दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचा भाग होण्याचा आम्हाला अभिमान आहे. दागिन्यांसारखेच हे सूरही मनाला उजळवणारे ठरतील. प्रत्येक क्षण अधिक चमकदार व्हावा, याच शुभेच्छा.
- सौरभ गाडगीळ,
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स
‘सकाळ माध्यम समूहातर्फे दरवर्षी दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. पुणेकर मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला हजेरी लावत दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करतात. या कार्यक्रमात सहभागी होताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे.
- अमोल रावेतकर,
संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक, रावेतकर ग्रुप
दीपोत्सवाचा सण हा जसा प्रकाशाचा अन् मांगल्याचा आहे, तसाच तो वैभवशाली कला- संस्कृती- परंपरा पुढे नेण्याचा, तो जपण्याचा आणि संवर्धित करण्याचाही आहे. ही परंपरा पुढे नेणाऱ्या सर्वोत्तम साधनांपैकी एक म्हणजे दिवाळी पहाट. ‘सकाळ दिवाळी पहाट’मध्ये ‘लोकमान्य’चा सहभाग आनंद आणि अभिमान वाढवणारा आहे.
- सुशील जाधव,
विभागीय प्रमुख, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.
संस्कृती, कला आणि समाजाचे सुंदर नाते दृढ करणाऱ्या दिवाळी पहाटेचा सहप्रवासी होऊन आम्ही आनंदित आहोत. सुरांच्या प्रकाशाने झगमगणारी ही दिवाळी पहाट सर्वांच्या मनात नव्या ऊर्जेचा आणि प्रेरणेचा किरण निर्माण करो.
- उदय भुजबळ,
पार्टनर, इम्पेरिअल लँडमार्क्स- साची माय होम डेव्हलपर्स
