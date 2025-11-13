अपघातस्थळी महापालिकेचे मदतकार्य
पुणे, ता. १३ : नवले पूल येथे गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातानंतर पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. तीन वाहनांना आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाची तीन फायर इंजिन, दोन रेस्क्यू व्हॅन, तसेच ‘पीएमआरडीए’च्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या.
अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवत जखमींना बाहेर काढून जवळील रुग्णालयात दाखल केले. महापालिकेचे लायगुडे रुग्णालय, कमला नेहरू रुग्णालय येथून रुग्णवाहिका, डॉक्टर, नर्स यांचे पथक घटनास्थळी पाठविण्यात आले. नवले रुग्णालयासह अन्य खासगी रुग्णालयात जखमींवर उपचार सुरू केले आहेत. या मोहिमेत ३५ ते ४० अग्निशामक जवान आणि सुमारे १०० अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले.
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांना तत्काळ घटनास्थळी पाठवले. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पृथ्वीराज बी.पी., सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे आदी अधिकारी घटनास्थळी आणि रुग्णालयांमध्ये उपस्थित होते.
नवले रुग्णालयात दहा जखमींवर उपचार सुरू आहेत किरकोळ जखमी असलेल्या नागरिकांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. संजीव वावरे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.