शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच सनदी अधिकाऱ्याची

पुणे, ता. १८ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (राज्य मंडळ) अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच सनदी अधिकाऱ्याची (आयएएस) नियुक्ती करण्यात आली आहे. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीमध्ये (यशदा) कार्यरत असलेले त्रिगुण कुलकर्णी यांच्याकडे आता जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
राज्य मंडळाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षण सेवेतून आलेल्या अधिकाऱ्याची राज्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाते. त्यानुसार शरद गोसावी यांनी राज्य मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षे काम केले. त्यानंतर त्यांची बदली प्राथमिक शिक्षण संचालकपदी करण्यात आली. त्याशिवाय गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्याकडे राज्य मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात आला होता. त्यामुळे गोसावी यांनी राज्य मंडळ आणि प्राथमिक शिक्षण विभाग अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळली. आता यशदा येथे उपसंचालक म्हणून कार्यरत असलेले सनदी अधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी यांची आता राज्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सनदी अधिकारी अध्यक्षपदी काम करताना दिसणार आहेत.
