मद्यधुंद चारचाकी चालकाने कर्मचाऱ्याला चिरडले
पुणे, ता. २ : मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या वाहनचालकाने भरधाव वेगाने चारचाकी चालवून व्हॅले पार्किंग करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला चिरडले. ही घटना रविवारी (ता. ३०) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास कल्याणीनगर येथील हॉटेल टॉईटच्या आवारात घडली. या प्रकरणी हॉटेलच्या कार्यकारी व्यवस्थापकाने येरवडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
प्रताप ऊर्फ प्रतापसिंग भारतराव दाईंगडे (वय ४९, रा. धानोरी, मूळ रा. नेरूळ, नवी मुंबई) असे आरोपी वाहनचालकाचे नाव आहे. या अपघातात सतेंद्र मोती मंडल (वय ३०, रा. वडगाव शेरी, मूळ रा. बिहार) या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. आरोपीने कोठे मद्यप्राशन केले होते; तसेच त्याने अमली पदार्थाचे सेवन केले होते का, याचा तपास येरवडा पोलिस करत आहेत.
आरोपीने जास्त मद्यप्राशन केल्याने तक्रारदारांनी त्याला कॅबने घरी जाण्याची किंवा चालकाची सेवा घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, ‘मला कोणाची गरज नाही’ असे उद्दाम वक्तव्य करत त्याने विनंती धुडकावली. त्यानंतर स्वतःची आलिशान चारचाकी सुरू करून अचानक वाहनाचा वेग वाढविला आणि हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना व्हॅले पार्किंगची सेवा देणाऱ्या चालक सतेंद्र मंडल यांना जोरात धडक दिली.
न्यायालयीन कोठडीत रवानगी ः
या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपी प्रताप दाईंगडेला येरवडा पोलिसांनी अटक केली होती. या गुन्ह्याचा हेतू तपासायचा आहे. आरोपीने आणखी कुठे मद्य प्राशन केले होते, त्याने अमली पदार्थाचे सेवन केले होते का, याबाबत तपास करायचा असल्याने न्यायालयाने त्याला तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. त्यामुळे त्याला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील दिलीप गायकवाड यांनी केली. तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. अंगद गिल यांनी काम पाहिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने आरोपीला तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
