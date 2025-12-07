रवी गुप्ता यांचा ‘हास्यधमाका’
पुणे, ता. ७ : ‘सकाळ’ प्रस्तुत ''सुहाना स्वास्थ्यम्'' महोत्सवाची सांगता रविवारी प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन रवी गुप्ता यांच्या अफलातून हास्यधमाक्याने झाली. दैनंदिन जीवनातील प्रसंगांमधली विसंगती टिपत त्यावर हलक्याफुलक्या शैलीत त्यांनी केलेल्या विनोदांवर पुणेकर खळखळून हसले.
‘कल की चिंता नहीं करता’ असे म्हणणाऱ्या रवी गुप्ता यांच्या पुण्यातील या स्टँड-अप कॉमेडी प्रयोगाची अनेकांना उत्सुकता होती. त्यामुळे या प्रयोगासाठी त्यांचे चाहते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘शुद्ध देसी कॉमिक’ असणाऱ्या रवी गुप्ता यांनीही चाहत्यांना निराश केले नाही. त्यांच्या खास ‘देसी’ अंदाजातील विनोदांवर पुणेकर पोट धरून हसले.
वरवर नेहमीच्याच वाटणाऱ्या घटनांमधली विसंगती टिपून, त्यावर साध्या-सोप्या भाषेत, पण टोकदार विनोदी भाष्य करण्याच्या रवी गुप्ता यांच्या शैलीची प्रचिती या कार्यक्रमात आली. उत्तर प्रदेश अन् दिल्लीतील लोकांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, शाळांमधील अतरंगी शिक्षक-विद्यार्थी, हल्लीची ‘स्मार्ट’ पिढी आणि त्यांना शिस्त लावताना पालकांची उडणारी तारांबळ, टीव्हीवरील गंमतशीर मालिका, दाक्षिणात्य चित्रपटांचा ट्रेंड असे वेगवेगळे विषय रवी गुप्ता यांनी आपल्या कार्यक्रमात गुंफले होते. त्यांच्या प्रत्येक विनोदाला उपस्थितांनी खळखळत्या हास्यासह टाळ्या-शिट्ट्यांची दाद दिली. त्यांच्या सादरीकरणापूर्वी सौरभ पांडे यांनी दहा मिनिटांचे एक छोटेसे सादरीकरण केले. त्यांनीही प्रेक्षकांना हसवत रवी गुप्ता यांच्या सादरीकरणासाठी उत्तम वातावरण निर्मिती केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.