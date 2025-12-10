बंडू आंदेकरला निवडणुकीस परवानगी
पुणे, ता. १० : नातू आयुष कोमकर खूनप्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला बंडू आंदेकर, त्याची भावजय माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि माजी नगसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्यासाठी येथील विशेष मकोका न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी परवानगी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणात अटक आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष याचा पाच सप्टेंबरला गोळ्या घालून खून करण्यात आला. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू ऊर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर (वय ७०), लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय ६०), सोनाली वनराज आंदेकर (वय ३६, तिघे रा. नाना पेठ) यांच्यासह १५ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्याची परवानगी मागण्यासाठी बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी ॲड. मिथुन चव्हाण यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला. ‘निवडणूक लढविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,’ असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
