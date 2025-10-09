केरळमध्ये पहिला ‘प्रवास साहित्य’ महोत्सव
पुणे, ता. ९ ः ‘‘केरळ पर्यटन विभागाकडून पहिला ‘प्रवास साहित्य’ महोत्सव आयोजित केला आहे. या महोत्सवाला ‘यानम २०२५’ असे नाव देण्यात आले आहे. या महोत्सवात प्रवासी, लेखक, कलाकार यांना एकत्र आणून त्यांच्या अनुभवांची देवाण-घेवाण घडवून आणली जाणार आहे. हा महोत्सव १७ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान केरळ राज्यातील वर्कला येथील रंगकला केंद्र येथे होणार असून, तो सर्वांसाठी खुला आहे,’’ अशी माहिती केरळ पर्यटन विभागाचे माहिती अधिकारी सजीव के. आर. यांनी दिली आहे.
पुण्यात गुरुवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘‘वर्कला या पर्यटनस्थळाला प्रकाशझोतामध्ये आणण्यासाठी ‘यानम’चे आयोजन केले आहे. यानममध्ये सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, कथात्मक पर्यटन आणि शाश्वत प्रवासालादेखील प्रोत्साहन देणार आहे. देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींमध्ये केरळमध्ये पर्यटनासाठी गतवर्षी दोन कोटी २२ लाख ४६ हजार ९८९ पर्यटकांनी भेट दिली आहे. कोरोनानंतर राज्यातील पर्यटकांची संख्या पुन्हा वाढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यटकांना नवनवीन सवलती देण्यासाठी विविध शहरामध्ये मेळावे घेण्यात येत आहेत. त्याचा फायदा पुढील सुट्टीच्या हंगामासाठी फायदा होईल,’’ असेही सजीव के. आर. यांनी सांगितले.
