आयात-निर्यात व्यवसाय प्रशिक्षण
पुणे, ता. ११ : आजच्या स्पर्धात्मक आणि जागतिकीकरणाच्या युगात व्यापाराला सीमारेषा राहिलेल्या नाहीत. भारतीय उत्पादने जगभरात पोहोचू शकतात, फक्त योग्य मार्गदर्शन, नियोजन आणि धोरण असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर १३ ऑक्टोबरपासून ‘आयात-निर्यात व्यवसाय संधी व व्यवस्थापन’ हे ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात एक्झिम धोरण, इन्कोटर्मस, शिपिंग आणि कंटेनर व्यवस्थापन, दररचना व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक, तसेच पॅकेजिंग, लेबलिंग, डिजिटल टूल्स आणि सरकारी योजना यावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल. वाटाघाटी करण्याच्या कौशल्यापासून ते आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी या सर्व बाबींचा प्रशिक्षणात समावेश असणार आहे. स्टार्टअप्स, लघुउद्योजक, व्यापारी आणि नवउद्योजकांसाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
खाण्यायोग्य फुले-पानांचा व्यवसाय
खाण्यायोग्य पाना-फुलांच्या उत्पादन व व्यवसायाबाबत माहिती देणारी तीन तासांची ऑनलाइन कार्यशाळा २४ व २५ ऑक्टोबरला आयोजिली आहे. यामध्ये खाण्यायोग्य फुलांची व पानांची ओळख, वर्गीकरण व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे, खाण्यायोग्य आणि अखाद्य फुलांमधील फरक, लागवडीचे तंत्र, माती तयार करणे, लागवड पद्धती, खाद्य फुलांचे संगोपन, पाणी व खत व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण, कापणी पद्धती, खाद्य फुलांचे फायदे, हॉटेल व विविध केटरिंग व्यवसायात असणारी मागणी व विक्री प्रक्रिया, खाद्य पाना-फुलांवर प्रक्रिया करून त्यांना अधिक दिवस कसे टिकवावे, खाण्यायोग्य फुलांचे आरोग्य फायदे व पौष्टिक मूल्ये, विविध पाककृती, खाद्यपदार्थांच्या सजावटीमध्ये उपयोग आदींबाबत नामवंत तज्ज्ञ व सल्लागार मार्गदर्शन करणार आहेत.
वास्तुशास्त्र नियोजन कार्यशाळा
वास्तुशास्त्रानुसार घर, कार्यालय वा दुकान कसे असावे इ. बाबत माहिती करून देणारी ऑनलाइन कार्यशाळा २७ ऑक्टोबरपासून आयोजिली आहे. घर वास्तु दोष मुक्त असावे ही इच्छा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे. कार्यशाळेत वास्तुशास्त्र काय आहे, वास्तुदोष कोणते आहेत, त्याचे परिणाम कोणाला जाणवतात, दिशा, उपदिशा, अधिपती देवता आणि पंचतत्व, दिशा आणि प्रभाव, वास्तुपुरुष मंडल, मर्मस्थान, उपमर्मस्थान, जमीन कशी निवडावी, घर नक्की कोठे व कसे बांधले पाहिजे, घर बांधण्यास प्रारंभ कसा करावा, घरातील अंतर्गत रचना कशी असावी, मुख्य दरवाजाची दिशा ओळखणे, दरवाजा कोठे करावा, वास्तुचे आयुष्य आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
रिअल इस्टेट एजंटसाठी डिजिटल मार्केटिंग
खास रिअल इस्टेट एजंटसाठी केंद्रित २० तासांची डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाळा १३ ऑक्टोबरपासून आयोजिली आहे. रिअल इस्टेट एजंटना स्वतःच्या अथवा ते ज्या बांधकाम व्यवसाय कंपनीसाठी काम करतात त्यांच्या व्यवसायाची मार्केटिंग करायची असेल तर आजच्या काळात डिजिटल मार्केटिंग एवढे प्रभावी मार्केटिंग तंत्र उपलब्ध नाही. कोणत्याही कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या प्रगतीत मार्केटिंग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात कंपनीचे उत्पादन विकण्यासाठी हे डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्र कसे वापरावे तसेच सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाईल मार्केटिंग, डिस्प्ले ॲडव्हर्टायझिंग अशा विविध तंत्रांचा उपयोग करून डिजिटल मार्केटिंग कसे करावे याचे प्रगत मार्गदर्शन प्रात्यक्षिकासहित कार्यशाळेत होणार आहे. प्रतिव्यक्ती शुल्क ४,९९९ अधिक जीएसटी.
संपर्क : ८४८४८२२८५५, ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२
