‘मनाचे श्लोक’ चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा निर्णय
पुणे, ता. १२ ः ‘मना’चे श्लोक या चित्रपटाचे खेळ बंद पाडण्याच्या काही घटना घडल्यामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्याचा आणि पुढील आठवड्यात नवीन नावासह चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय चित्रपटाच्या चमूने घेतला आहे.
याबाबतची माहिती त्यांनी समाजमाध्यमांवर दिली. चित्रपटाच्या नावाला काही संस्था-संघटनांनी विरोध केला होता. ‘मनाचे श्लोक’ हा समर्थ रामदास स्वामीरचित पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ असून चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे अवमान होत असल्याचा आक्षेप घेत सज्जनगडच्या श्री समर्थ सेवा मंडळाने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मात्र चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तरीही काही व्यक्ती आणि संघटनांनी चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता. या विरोधाला हिंसक वळण लागत असल्याने चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी प्रदर्शन थांबविण्याचा निर्णय घेतला.
‘आमच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात घडलेल्या घटना अतिशय दुःखद आहेत. हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता आम्ही या चित्रपटाचे प्रदर्शन संपूर्ण महाराष्ट्रात थांबवत आहोत. चित्रपटाच्या नवीन नावासह येत्या गुरुवारी (ता. १६) पुन्हा एकदा हा चित्रपट प्रदर्शित करत आहोत’, असे चित्रपटाच्या चमूने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.