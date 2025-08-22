इंदिरा अत्रे बालसाहित्य पुरस्कारांची घोषणा
पुणे, ता. २२ ः दिवंगत गायिका स्वरयोगिनी डॉ. प्रभा अत्रे पुरस्कृत ‘इंदिरा अत्रे बालसाहित्य’ पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. यंदा डॉ. शंतनू अभ्यंकर (मरणोत्तर), राजीव तांबे, चंद्रशेखर जोशी, वर्षा चौगुले, संजीवनी बोकील यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
डॉ. प्रभा अत्रे फाउंडेशनच्या सचिव डॉ. भारती एम. डी., पुरस्कार संयोजन समिती प्रमुख प्रसाद भडसावळे व व्यास क्रिएशन्सचे संचालक नीलेश वसंत गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. पुरस्काराचे यंदा तिसरे वर्ष आहे. डॉ. अभ्यंकर यांच्या ‘शास्त्रज्ञ आजीच्या गोष्टी’ या कादंबरीला, तांबे यांच्या ‘डेंजरस झिरो ग्राउंड प्लेट’ या पुस्तकाला आणि ‘कहानी वंदे मातरम्’ची या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठ व पुस्तकातील चित्रांसाठी जोशी यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. तसेच, विशेष उल्लेखनीय पुस्तक म्हणून चौगुले यांच्या ‘गंमत शब्दांची’ आणि बोकील यांच्या ‘गोष्टीतून कबीर’ या पुस्तकांची निवड करण्यात आली. पुरस्काराचे वितरण शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी ११ वाजता सोमवार पेठेतील दि रास्ता पेठ एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमात संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या हस्ते होणार आहे.