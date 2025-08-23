‘सकाळ एनआयई’तर्फे आज ‘इको गणपती बनवा’ कार्यशाळा
पुणे, ता. २३ : ‘सकाळ एनआयई’च्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘इको गणपती बनवा’ कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही कार्यशाळा रविवारी (ता. २४) सकाळी १० ते १२ या वेळेत खालील ११ ठिकाणी होणार आहेत. या उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक सिद्धिविनायक ग्रुप व सहयोगी प्रायोजक इंद्रिया ज्वेलर्स आहेत.
कार्यशाळेची ठिकाणे....
१) नेक्सस वेस्टएन्ड मॉल, औंध
२) अमनोरा मॉल, मगरपट्टा सिटी, हडपसर
३) रिलायन्स मॉल, एरंडवणे
४) इंद्रिया ज्वेलर्स, बंडगार्डन, येरवडा
५) इंद्रिया ज्वेलर्स, पिंपरी
६) ट्रिनिटी इंटरनॅशनल स्कूल, पिसोळी (बोपदेव घाट, सासवड रस्ता, पुणे)
७) स्नगल्स वर्ल्ड प्रीस्कूल, पोरवाल रस्ता, धानोरी
८) एसएनबीपी स्कूल अँड कॉलेज, येरवडा
९) गणेश इंटरनॅशनल स्कूल, चिखली
१०) सत्यनारायण शिवलाल अग्रवाल स्कूल, पानमळा, दत्तवाडी, पुणे
११) क्लारा ग्लोबल स्कूल, सिंहगड रस्ता
