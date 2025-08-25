पुण्यात चार ठिकाणी हिसकावल्या सोनसाखळ्या
पुणे : शहरात सोनसाखळी चोरट्यांनी उच्छाद मांडला असून, बिबवेवाडी, औंध, येरवडा, हडपसर या भागांत पादचारी महिलांचे दागिने हिसकावल्याच्या घटना गेल्या दोन ते तीन दिवसांत घडल्या. दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी चार महिलांचे तीन लाख ४० हजारांचे दागिने हिसकावून नेले. यामध्ये औंधमधील गायकवाडनगर भागात शनिवारी (ता. २३) रात्री नऊच्या सुमारास पादचारी महिलेच्या गळ्यातील एक लाख दहा हजारांचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेले. बिबवेवाडी-अप्पर इंदिरानगर भागातील व्ही. आय. टी. स्कूलच्या प्रवेशद्वारासमोर रविवारी (ता. २४) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास पादचारी महिलेच्या गळ्यातील ३० हजारांचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून पळ काढला. येरवडा भागात एका ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील एक लाख रुपयांचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेल्याची घटना २० ऑगस्ट रोजी घडली; तर हडपसरमधील गोंधळेनगर परिसरात पादचारी महिलेकडील एक लाख रुपयांचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी हिसकावले. तक्रारदार महिला शिवमंदिराजवळ असताना दुचाकीस्वार चोरट्यांनी तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने मंगळसूत्र घट्ट धरून ठेवले आणि चोरट्यांना प्रतिकार केला; परंतु मंगळसूत्राचा अर्धवट तुटलेला भाग हिसकावून चोरटे पसार झाले.
विद्यार्थ्याचा मोबाईल हिसकाविला
पुणे : शनिवार पेठेत एका विद्यार्थ्याचा मोबाईल दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेल्याची घटना शनिवारी रात्री (ता. २३) घडली. याबाबत एका विद्यार्थ्याने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार विद्यार्थी शनिवार पेठेतील आपटे घाट परिसरातील एका वसतिगृहात राहायला आहे. तो शनिवारी रात्री आपटे घाट परिसरातून निघाला होता. त्यावेळी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी त्याच्याकडील २५ हजार रुपयांचा मोबाईल हिसकावला.
दुचाकीच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू
पुणे : भरधाव दुचाकीच्या धडकेत पादचारी तरुण सूरज कांबळे याचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २३) नगर रस्त्यावरील वाघोली परिसरात घडली. अपघातानंतर दुचाकीस्वार पसार झाला असून, त्याच्याविरुद्ध वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगर रस्त्यावरील वाघोली ते लोणीकंद परिसरात गंभीर स्वरूपाच्या अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. आठवड्यापूर्वी या भागात भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याबाबत सूरजचे आजोबा विश्वदीप विठ्ठल कांबळे (रा. प्रियंकानगरी, उबाळेनगर, वाघोली) यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सूरज सकाळी साडेसातच्या सुमारास नगर रस्त्यावरील वाघोली परिसरातून निघाला होता. त्याला अज्ञात दुचाकीचालकाने धडक दिली. अपघातानंतर दुचाकीस्वार भरधाव वेगात पसार झाला. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या सूरजचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
