गणरायाच्या आगमनासाठी पुण्यनगरी सजली
पुणे, ता. २५ : विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता अन् सुखकर्ता अशा लाडक्या गणरायाचे वाजतगाजत आणि मोठ्या थाटात स्वागत करण्यासाठी अवघी पुण्यनगरी सजली आहे. गणेशोत्सवाच्या मंगलमय पर्वाला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होणार असून, त्यासाठी सगळे शहर जणू ‘गणरंगी’ रंगले आहे.
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी म्हणजेच गणेश चतुर्थीला गणरायाचे सर्वत्र आगमन होणार आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांसह घरोघरी गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आला असून, भाविकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. हाच उत्साह बाजारपेठेतही झळकत आहे. सजावटीचे साहित्य, फुले, पूजा साहित्य आदींच्या खरेदीसाठी बाजारात सोमवारीदेखील मोठी गर्दी दिसून आली.
सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये तयारीसाठीची लगबग दिसून आली. देखाव्यांच्या तयारीवर शेवटचा हात फिरवण्यात कार्यकर्ते आणि कारागीर मग्न होते. तसेच, आगमन मिरवणुकीचीही जय्यत तयारी करण्याचे काम मंडळांचे कार्यकर्ते करत होते.
सनईवादन अन् ढोल-ताशांचा निनाद, आकर्षकरीत्या सजविलेले रथ आणि पालख्या, सुशोभित केलेले मिरवणूक मार्ग अशा मंगलमय वातावरणात सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये गणरायाचे आगमन होणार आहे. बहुतांश मंडळांनी पारंपरिक पद्धतीने ढोल-ताशांच्या गजरात आगमन मिरवणुकांचे नियोजन केले आहे. मानाच्या गणपती मंडळांमध्ये बुधवारी सकाळी १० वाजल्यापासून गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेला सुरुवात होणार आहे. विविध मान्यवरांच्या हस्ते गणरायाची विधिवत प्रतिष्ठापना होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.