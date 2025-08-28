सकाळ वारसा दर्शनमध्ये पहा भाऊसाहेब रंगारी यांचा वाडा
पुणे, ता. २८ ः दैनिक ‘सकाळ’, इतिहास प्रेमी मंडळ आणि लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन आयोजित वारसा दर्शन कार्यक्रमात भाऊसाहेब रंगारी यांचा ऐतिहासिक वाडा आणि ‘सकाळ’ वृत्तपत्राला भेट देण्याची संधी नागरिकांना रविवारी (ता. ३१) मिळणार आहे.
वैभवशाली गणेशोत्सवाची सुरुवात पुणे शहरातूनच झाली. भाऊसाहेब रंगारी, खासगीवाले, घोटवडेकर यांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाचे महत्त्व ओळखून लोकमान्य टिळकांनी त्याला राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरूप दिले. भाऊसाहेब रंगारी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र क्रांती करणाऱ्या क्रांतिकारकांना साहाय्य करत असत. त्यांच्या वाड्याची रचना आणि तेथे सापडलेला शस्त्रसाठा यावरून त्यांच्या प्रखर राष्ट्रनिष्ठेची कल्पना येते. त्या वाड्यामध्ये त्यांची शस्त्रे, छायाचित्रे, कात्रणे अद्याप आहेत. या ऐतिहासिक वास्तूचा इतिहास नागरिकांना समजून घेता येणार आहे. त्याचबरोबर भाऊसाहेब रंगारी सार्वजनिक गणपतीची आरती करण्यात येणार आहे. तसेच नानासाहेब परुळेकर यांनी स्थापन केलेले व गेली ९४ वर्ष वाचकांची सेवा करणारे दैनिक ‘सकाळ’ हे पुणे शहरातील अग्रगण्य वृत्तपत्र आहे. याप्रसंगी सकाळ कार्यालयास भेट देऊन, वृत्तपत्र प्रकाशनाच्या विविध विभागांचा परिचय करून दिला जाणार आहे.
---------------------------------
वारसा दर्शन १६
रविवार (ता. ३१ ऑगस्ट)
सकाळी ९ वाजता
भाऊसाहेब रंगारी यांचा वाडा
फरासखाना पोलिस ठाण्याजवळ
संपर्क:- ओंकार गोसावी
9850828110
----------------
